Клаудиу Балан - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Клаудиу
|Фамилия
|Балан
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крайова
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Клаудиу
|Фамилия
|Балан
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крайова
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 79'
|ПАС
|0:1
|Волос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:0
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Астерас
|1:1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС
|18
|6
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -79'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Волос (Волос)
|25.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|18.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|11.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|04.02.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|28.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|32'
|20.01.2023
|1' -81'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|67'
|07.01.2023
|1' -86'
|Левадиакос (Левадия)
|1:3
|ПАС (Яннина)
|45'
|03.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)
|32'
|29.12.2022
|86' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|21.12.2022
|60' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:4
|Арис (Салоники)
|10.11.2022
|64' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|82'
|05.11.2022
|1' -64'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|31.10.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|63' 84'
|23.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|16.10.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|77'
|10.10.2022
|12' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|03.10.2022
|81' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)