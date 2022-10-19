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    Габриэль Гомес - статистика

    #99 | Защитник
    Имя Габриэль
    Фамилия Гомес
    Команда Днепр-1
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 августа 1999 (23 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр-1 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2022 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 2:1 Днепр-1 (Днепр)
    23.11.2022 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 0:0 Александрия (Александрия)
    19.11.2022 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 2:1 Шахтер (Донецк)
    13.11.2022 69' -90' Ворскла (Полтава) 1:1 Днепр-1 (Днепр)
    09.11.2022 1' -90' Колос (Ковалевка) 1:3 Днепр-1 (Днепр)
    06.11.2022 83' -90' Днепр-1 (Днепр) 3:1 Минай (Минай)
    30.10.2022 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 1:0 Черноморец (Одесса)
    19.10.2022 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 2:2 Ингулец (Петрово)
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