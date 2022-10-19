Габриэль Гомес - статистика
#99 | Защитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр-1
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2022
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Днепр-1 (Днепр)
|23.11.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|19.11.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|2:1
|Шахтер (Донецк)
|13.11.2022
|69' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|09.11.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|Днепр-1 (Днепр)
|06.11.2022
|83' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Минай (Минай)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|2:2
|Ингулец (Петрово)