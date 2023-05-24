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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Ворскла
Днепр-1 - Ворскла: обзор матча 24 мая 2023
Днепр-1
24.05.2023, среда, 13:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
3'
Д. Бланко
11'
А. Скляр (П)
45+4'
И. Кане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Ворскла
90'
+4
Желтая карточка
А. Кулаковский
88'
Замена
Д. Черныш
️️️️
И. Кане
85'
Желтая карточка
И. Кане
Желтая карточка
Е. Пасич
84'
Замена
В. Танчик
️️️️
Пеглоу
84'
79'
Замена
А. Кулаковский
️️️️
А. Челядин
Замена
И. Когут
️️️️
В. Рубчинский
73'
Замена
Хайнер
️️️️
А. Сваток
58'
Желтая карточка
А. Сваток
52'
Желтая карточка
Р. Бабенко
50'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
Д. Бланко
46'
Замена
Е. Пасич
️️️️
Р. Матаррита
46'
45'
+4
ГОЛ! 1:2!
И. Кане
Пас отдал
И. Пердута
Желтая карточка
Д. Бланко
45'
+1
Желтая карточка
Р. Матаррита
35'
11'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Скляр
Желтая карточка
В. Адамюк
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бланко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
7
Пеглоу
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
27
Доминго Бланко
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
29
Андрей Бацула
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
7
Александр Назаренко
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
3-1-4-1-1
25
Рыбак
22
Матаррита
5
Сваток
3
Адамюк
5
Сарапий
27
Бланко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
8
Бабенко
7
Пеглоу
9
Довбик
4-2-2-2
77
Исенко
2
Крупский
3
Кравец
17
Чеснаков
29
Бацула
38
Челядин
7
Степанюк
6
Скляр
44
Пердута
30
Нестеренко
14
Кане
5
Сваток
2
Хайнер
2
Хайнер
5
Сваток
15
Рубчинский
25
Когут
25
Когут
15
Рубчинский
27
Бланко
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
27
Бланко
7
Пеглоу
34
Танчик
34
Танчик
7
Пеглоу
22
Матаррита
42
Пасич
42
Пасич
22
Матаррита
14
Кане
40
Черныш
40
Черныш
14
Кане
38
Челядин
23
Кулаковский
23
Кулаковский
38
Челядин
Остались в запасе
Днепр-1
Ворскла
93
Макс Валеф
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
23
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Днепр-1 - Ворскла
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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