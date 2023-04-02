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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Днепр-1
Харьков - Днепр-1: обзор матча 02 апреля 2023
Харьков
02.04.2023, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Днепр-1
71'
А. Довбик
78'
А. Довбик (П)
81'
А. Довбик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Днепр-1
Желтая карточка
О. Мозиль
81'
81'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Довбик
78'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Довбик
Замена
И. Энрике
️️️️
А. Габелок
78'
Желтая карточка
Я. Мартынюк
72'
71'
ГОЛ! 0:1!
А. Довбик
Пас отдал
А. Пихаленок
68'
Замена
️️️️
А. Каплиенко
68'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
Е. Пасич
61'
Замена
И. Когут
️️️️
В. Рубчинский
61'
Замена
А. Назаренко
️️️️
Д. Бланко
Замена
А. Чирук
️️️️
А. Ременюк
58'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
Б. Вачиберадзе
58'
53'
Желтая карточка
В. Рубчинский
27'
Замена
А. Довбик
️️️️
Пеглоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
Главный тренер
Эдмар Галовский
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
7
Пеглоу
ЛВ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
27
Доминго Бланко
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
33
Игор Энрике
ЦП
79
Андрей Чирук
ЦФ
19
Андрей Ткачук
ЦФ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
99
Билл
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
4-1-2-3
1
Мозиль
23
Шершень
17
Курило
3
Безуглый
29
Жичиков
9
Мартынюк
28
Габелок
8
Вачиберадзе
77
Бычек
10
Русин
11
Ременюк
2-1-4-3
25
Рыбак
99
Гомес
18
Каплиенко
5
Сарапий
27
Бланко
8
Бабенко
8
Пихаленок
15
Рубчинский
42
Пасич
7
Пеглоу
11
Гуцуляк
28
Габелок
33
Энрике
33
Энрике
28
Габелок
8
Вачиберадзе
22
Дмитренко
22
Дмитренко
8
Вачиберадзе
11
Ременюк
79
Чирук
79
Чирук
11
Ременюк
42
Пасич
22
Матаррита
22
Матаррита
42
Пасич
15
Рубчинский
25
Когут
25
Когут
15
Рубчинский
27
Бланко
7
Назаренко
7
Назаренко
27
Бланко
7
Пеглоу
9
Довбик
9
Довбик
7
Пеглоу
Остались в запасе
Харьков
Днепр-1
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
19
Андрей Ткачук
ЦФ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
93
Макс Валеф
ВР
2
Никита Кононов
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
99
Билл
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
19
Андрей Ткачук
ЦФ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
2
Никита Кононов
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
99
Билл
ПВ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Харьков - Днепр-1
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
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