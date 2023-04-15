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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Днепр-1
Заря - Днепр-1: обзор матча 15 апреля 2023
Заря
15.04.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Днепр-1
55'
Н. Русин
58'
Э. Герреро
90+4'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Днепр-1
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
А. Довбик
Замена
Д. Мишнев
️️️️
Н. Русин
85'
Замена
Р. Вантух
️️️️
С. Булеца
85'
Замена
П. Полегенько
️️️️
Е. Шахов
78'
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
Э. Герреро
78'
Замена
А. Хахлев
️️️️
Д. Антюх
67'
61'
Замена
Пеглоу
️️️️
В. Рубчинский
ГОЛ! 2:0!
Э. Герреро
Пас отдал
Н. Русин
58'
ГОЛ! 1:0!
Н. Русин
Пас отдал
И. Снурницын
55'
Желтая карточка
Э. Герреро
50'
43'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
А. Каплиенко
17'
Замена
Хайнер
️️️️
Е. Пасич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
44
Арсений Батагов
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
27
Доминго Бланко
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Заря
12
Владислав Кучерук
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
25
Игорь Когут
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Сапутин
91
Бутко
75
Снурницын
32
Имереков
6
Бражко
44
Батагов
28
Шахов
39
Герреро
9
Антюх
10
Булеца
31
Русин
2-1-4-2-1
25
Рыбак
5
Сваток
18
Каплиенко
5
Сарапий
8
Бабенко
8
Пихаленок
27
Бланко
15
Рубчинский
42
Пасич
11
Гуцуляк
9
Довбик
10
Булеца
17
Вантух
17
Вантух
10
Булеца
28
Шахов
28
Полегенько
28
Полегенько
28
Шахов
39
Герреро
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
39
Герреро
9
Антюх
99
Хахлев
99
Хахлев
9
Антюх
31
Русин
15
Мишнев
15
Мишнев
31
Русин
18
Каплиенко
22
Матаррита
22
Матаррита
18
Каплиенко
42
Пасич
2
Хайнер
2
Хайнер
42
Пасич
15
Рубчинский
7
Пеглоу
7
Пеглоу
15
Рубчинский
Остались в запасе
Заря
Днепр-1
12
Владислав Кучерук
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
21
Денис Нагнойный
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
93
Макс Валеф
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
12
Владислав Кучерук
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
21
Денис Нагнойный
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Заря - Днепр-1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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