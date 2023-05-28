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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Днепр-1
Шахтер - Днепр-1: обзор матча 28 мая 2023
Шахтер
28.05.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Днепр-1
9'
А. Бондаренко
55'
Д. Сикан
59'
Т. Степаненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Днепр-1
Красная карточка
А. Трубин
90'
+8
Красная карточка
Е. Назарина
90'
+6
90'
+6
Красная карточка
Пеглоу
Желтая карточка
М. Швед
90'
Замена
М. Швед
️️️️
А. Зубков
82'
Замена
Е. Назарина
️️️️
А. Бондаренко
82'
75'
Желтая карточка
В. Рубчинский
74'
Замена
В. Лучкевич
️️️️
А. Гуцуляк
74'
Замена
В. Танчик
️️️️
Е. Пасич
Замена
Д. Топалов
️️️️
Д. Крыськив
71'
Замена
К. Келси
️️️️
Д. Сикан
71'
67'
Желтая карточка
Хайнер
66'
Замена
И. Когут
️️️️
В. Танковский
62'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
Д. Бланко
62'
Замена
Хайнер
️️️️
А. Каплиенко
ГОЛ! 3:0!
Т. Степаненко
Пас отдал
А. Бондаренко
59'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сикан
Пас отдал
А. Зубков
55'
36'
Желтая карточка
Д. Бланко
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
Е. Конопля
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Бондаренко
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
7
Пеглоу
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
27
Доминго Бланко
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
9
Марьян Швед
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
14
Vitaliy Fedoriv
ЦЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трубин
5
Бондарь
22
Матвиенко
44
Ракицкий
22
Конопля
27
Степаненко
8
Крыськив
19
Бондаренко
10
Судаков
21
Зубков
14
Сикан
2-1-3-3-1
25
Рыбак
3
Адамюк
18
Каплиенко
5
Сарапий
6
Танковский
8
Пихаленок
27
Бланко
42
Пасич
11
Гуцуляк
7
Пеглоу
9
Довбик
22
Конопля
15
Михайличенко
15
Михайличенко
22
Конопля
19
Бондаренко
29
Назарина
29
Назарина
19
Бондаренко
8
Крыськив
12
Топалов
12
Топалов
8
Крыськив
21
Зубков
9
Швед
9
Швед
21
Зубков
14
Сикан
19
Келси
19
Келси
14
Сикан
11
Гуцуляк
7
Лучкевич
7
Лучкевич
11
Гуцуляк
18
Каплиенко
2
Хайнер
2
Хайнер
18
Каплиенко
6
Танковский
25
Когут
25
Когут
6
Танковский
27
Бланко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
27
Бланко
42
Пасич
34
Танчик
34
Танчик
42
Пасич
Остались в запасе
Шахтер
Днепр-1
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
5
Андрей Тотовицкий
АП
Главный тренер
Игор Йовичевич
93
Макс Валеф
ВР
14
Vitaliy Fedoriv
ЦЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
7
Александр Назаренко
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
5
Андрей Тотовицкий
АП
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
14
Vitaliy Fedoriv
ЦЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
7
Александр Назаренко
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Шахтер - Днепр-1
1
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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