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Александр Шуленин
Статистика
Александр Шуленин - статистика
Завершил карьеру
31 октября 1979 (46)
#9 | Полузащитник
178 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
11
0
0
2
0
Волга
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 33 тур
Балтика
1 : 0
24.05.2015
Cибирь
1' - 28'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тюмень
3 : 0
16.05.2015
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0 : 2
10.05.2015
Тосно
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Томь
0 : 1
03.05.2015
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химик
2 : 0
19.04.2015
Балтика
1' - 90'
30'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1 : 1
12.04.2015
СКА-Хабаровск
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1 : 1
05.04.2015
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
29.03.2015
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Енисей
0 : 1
22.03.2015
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1 : 0
18.03.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Оренбург
1 : 0
14.03.2015
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
5 : 0
17.08.2014
Волга
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
0 : 2
10.08.2014
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волга
3 : 0
03.08.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
2 : 1
27.07.2014
Волга
1' - 85'
22'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волга
1 : 3
19.07.2014
Анжи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Шинник
1 : 1
12.07.2014
Волга
1' - 90'
36'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волга
2 : 0
06.07.2014
Cибирь
1' - 90'
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