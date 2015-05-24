Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008