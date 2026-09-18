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Бенаисса Бенамар - статистика

ЦСКА 1948
8 апреля 1997 (29), Амстердам
#5 | Защитник
191 см
Марокко
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Славия С
1 : 2
18.09.2026
ЦСКА 1948
Был в запасе
Болгария. Первая лига, 9 тур
ЦСКА 1948
2 : 1
12.09.2026
Дунав
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волендам
30
4
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
19.05.2024
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Твенте
7 : 2
12.05.2024
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
1 : 4
05.05.2024
Аякс
76' - 90'
80'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Экселсиор
4 : 0
12.04.2024
Волендам
1' - 90'
30'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Волендам
3 : 2
07.04.2024
РКС Ваалвейк
1' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Волендам
0 : 0
04.04.2024
Фейеноорд
1' - 90'
39'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Алмере Сити
1 : 1
31.03.2024
Волендам
1' - 72'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Волендам
0 : 4
17.03.2024
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Зволле
1 : 1
10.03.2024
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Волендам
2 : 5
01.03.2024
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Волендам
0 : 4
25.02.2024
Херенвен
1' - 79'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Витесс
1 : 1
18.02.2024
Волендам
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
1 : 5
11.02.2024
ПСВ
1' - 90'
44'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
4 : 2
04.02.2024
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Волендам
0 : 1
28.01.2024
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 1
20.01.2024
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Волендам
0 : 1
14.01.2024
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Фейеноорд
3 : 1
07.12.2023
Волендам
1' - 17'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Волендам
0 : 5
02.12.2023
Зволле
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
26.11.2023
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Волендам
1 : 4
12.11.2023
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
НЕК
3 : 3
05.11.2023
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
2 : 0
02.11.2023
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Волендам
3 : 1
29.10.2023
Экселсиор
1' - 90'
53'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
21.10.2023
Волендам
1' - 90'
89'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
ПСВ
3 : 1
30.09.2023
Волендам
1' - 88'
63'
88'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
2 : 2
23.09.2023
Хераклес
1' - 90'
71'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Фортуна
3 : 1
16.09.2023
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Волендам
0 : 2
03.09.2023
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 1
19.08.2023
Волендам
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Волендам
1 : 2
11.08.2023
Витесс
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