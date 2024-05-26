Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Маруан Азаркан - статистика

Аль-Наср
8 декабря 2001 (24), Роттердам
#17 | Нападающий
165 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Утрехт
19
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, Финал за место в ЛК
Утрехт
1 : 2
26.05.2024
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Утрехт
3 : 1
23.05.2024
Спарта
65' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
19.05.2024
Утрехт
72' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Утрехт
0 : 1
12.05.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
1 : 0
17.03.2024
НЕК
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Алмере Сити
1 : 1
09.03.2024
Утрехт
71' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Аякс
2 : 0
03.03.2024
Утрехт
1' - 46'
36'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Утрехт
1 : 0
23.02.2024
Хераклес
1' - 65'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Твенте
0 : 1
18.02.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
4 : 0
11.02.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Утрехт
1 : 1
16.12.2023
РКС Ваалвейк
73' - 81'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
10.12.2023
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Утрехт
1 : 1
03.12.2023
АЗ Алкмаар
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 2
26.11.2023
Утрехт
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 2
12.11.2023
Экселсиор
1' - 66'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
1 : 1
05.11.2023
Твенте
1' - 90'
41'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
0 : 0
28.10.2023
Утрехт
61' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
4 : 3
22.10.2023
Аякс
62' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Волендам
1 : 0
06.10.2023
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Утрехт
0 : 2
30.09.2023
Алмере Сити
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НЕК
3 : 0
23.09.2023
Утрехт
61' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Утрехт
1 : 5
03.09.2023
Фейеноорд
1' - 64'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Зволле
1 : 0
27.08.2023
Утрехт
1' - 78'
34'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Утрехт
0 : 2
20.08.2023
Херенвен
1' - 66'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
2 : 0
12.08.2023
Утрехт
41' - 90'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
5
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+