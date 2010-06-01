|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петротрест
|13
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2010
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Петротрест (Сочи)
|13.08.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:3
|Мордовия (Саранск)
|30.07.2010
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|0:0
|Петротрест (Сочи)
|09.07.2010
|46' -90'
|Петротрест (Сочи)
|2:5
|Шинник (Ярославль)
|80'
|06.07.2010
|Был в запасе
|Петротрест (Сочи)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|23.06.2010
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Петротрест (Сочи)
|15.06.2010
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:0
|Петротрест (Сочи)
|12.06.2010
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:2
|Петротрест (Сочи)
|04.06.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|01.06.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)
|24.05.2010
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|4:1
|Петротрест (Сочи)
|21.05.2010
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|2:0
|Петротрест (Сочи)
|67'
|13.05.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|10.05.2010
|Был в запасе
|Петротрест (Сочи)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|02.05.2010
|Был в запасе
|Салют (Белгород)
|1:2
|Петротрест (Сочи)
|29.04.2010
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|0:0
|Петротрест (Сочи)
|21.04.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|18.04.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|4:1
|Ротор (Волгоград)
|10.04.2010
|45' -90'
|Мордовия (Саранск)
|2:1
|Петротрест (Сочи)
|07.04.2010
|44' -90'
|1:0
|Петротрест (Сочи)
|46'
|30.03.2010
|16' -90'
|Петротрест (Сочи)
|0:1
|27.03.2010
|Был в запасе
|Петротрест (Сочи)
|0:0
|Краснодар (Краснодар)