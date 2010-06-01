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    Георгий Сахвадзе - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Георгий
    Отчество Робертович
    Фамилия Сахвадзе
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 августа 1985 (37 лет)
    Рост 187
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Петротрест 13 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2010 Был в запасе Ротор (Волгоград) 1:2 Петротрест (Сочи)
    13.08.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 1:3 Мордовия (Саранск)
    30.07.2010 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 0:0 Петротрест (Сочи)
    09.07.2010 46' -90' Петротрест (Сочи) 2:5 Шинник (Ярославль)
    80'
    06.07.2010 Был в запасе Петротрест (Сочи) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    23.06.2010 Был в запасе Балтика (Калининград) 2:0 Петротрест (Сочи)
    15.06.2010 1' -90' Урал (Екатеринбург) 2:0 Петротрест (Сочи)
    12.06.2010 1' -90' Иртыш (Омск) 0:2 Петротрест (Сочи)
    04.06.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    01.06.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
    24.05.2010 Был в запасе Химки (Химки) 4:1 Петротрест (Сочи)
    21.05.2010 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 2:0 Петротрест (Сочи)
    67'
    13.05.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    10.05.2010 Был в запасе Петротрест (Сочи) 1:2 Луч (Владивосток)
    02.05.2010 Был в запасе Салют (Белгород) 1:2 Петротрест (Сочи)
    29.04.2010 Был в запасе Авангард (Курск) 0:0 Петротрест (Сочи)
    21.04.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 1:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    18.04.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 4:1 Ротор (Волгоград)
    10.04.2010 45' -90' Мордовия (Саранск) 2:1 Петротрест (Сочи)
    07.04.2010 44' -90' 1:0 Петротрест (Сочи)
    46'
    30.03.2010 16' -90' Петротрест (Сочи) 0:1
    27.03.2010 Был в запасе Петротрест (Сочи) 0:0 Краснодар (Краснодар)
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