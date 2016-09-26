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    Антон Купчин - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Антон
    Отчество Игоревич
    Фамилия Купчин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 апреля 1990 (32 года)
    Рост 178
    Вес 78
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2017 73' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:0 Спартак-2 (Москва)
    12.04.2017 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    01.04.2017 Был в запасе Енисей (Красноярск) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    26.03.2017 46' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    19.03.2017 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    05.11.2016 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    30.10.2016 78' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Тосно (Тосно)
    08.10.2016 1' -73' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    41'
    02.10.2016 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    26.09.2016 24' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    03.09.2016 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    28.08.2016 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    21.08.2016 81' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    17.08.2016 72' -90' Сокол (Саратов) 2:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    27.07.2016 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.07.2016 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Химки (Химки)
    16.07.2016 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    11.07.2016 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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