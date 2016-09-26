|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2017
|73' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:0
|Спартак-2 (Москва)
|12.04.2017
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|26.03.2017
|46' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|05.11.2016
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|30.10.2016
|78' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Тосно (Тосно)
|08.10.2016
|1' -73'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|41'
|02.10.2016
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|26.09.2016
|24' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.09.2016
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|21.08.2016
|81' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|17.08.2016
|72' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|27.07.2016
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.07.2016
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Химки (Химки)
|16.07.2016
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.07.2016
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)