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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - СКА-Хабаровск
Спартак-Нальчик - СКА-Хабаровск: обзор матча 08 октября 2016
Спартак-Нальчик
08.10.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
4'
М. Гугуев
40'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - СКА-Хабаровск
82'
Желтая карточка
М. Казанков
Замена
А. Марченко
️️️️
Т. Тебердиев
78'
74'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
73'
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Купчин
Замена
А. Каркаев
️️️️
Д. Войнов
73'
71'
Замена
Н. Калинский
️️️️
А. Кацаев
Замена
А. Ахъядов
️️️️
М. Гугуев
62'
Замена
А. Соблиров
️️️️
А. Богатырев
57'
46'
Замена
М. Казанков
️️️️
Э. Булия
44'
Желтая карточка
Д. Дедечко
41'
Желтая карточка
А. Купчин
40'
ГОЛ! 1:1!
Х. Эдуардо Лескано
Желтая карточка
М. Гугуев
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Гугуев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
7
Азамат Балкаров
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
СКА-Хабаровск
29
Владислав Соромытько
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-1-4-1
1
Антипов
7
Тебердиев
3
Мурачев
4
Дашаев
88
Макоев
34
Дроздов
7
Крамаренко
26
Богатырев
17
Мухаммад
21
Войнов
9
Гугуев
3-1-3-3
56
Довбня
5
Купчин
3
Удалый
10
Никифоров
18
Карасев
10
Кацаев
2
Димидко
69
Дедечко
26
Черевко
91
Булия
23
Лескано
7
Тебердиев
48
Марченко
48
Марченко
7
Тебердиев
26
Богатырев
7
Соблиров
7
Соблиров
26
Богатырев
21
Войнов
14
Каркаев
14
Каркаев
21
Войнов
9
Гугуев
33
Ахъядов
33
Ахъядов
9
Гугуев
91
Булия
60
Казанков
60
Казанков
91
Булия
5
Купчин
88
Киреев
88
Киреев
5
Купчин
10
Кацаев
78
Калинский
78
Калинский
10
Кацаев
23
Лескано
22
Кобялко
22
Кобялко
23
Лескано
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
СКА-Хабаровск
7
Азамат Балкаров
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
17
Давид Озманов
ЦЗ
29
Владислав Соромытько
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
7
Азамат Балкаров
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Остались в запасе
17
Давид Озманов
ЦЗ
29
Владислав Соромытько
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Спартак-Нальчик - СКА-Хабаровск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Спартак
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