Сергей Дмитриев - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Дмитриев
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ульяновск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Дмитриев
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ульяновск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|12
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Родина (Москва)
|20.11.2022
|Был в запасе
|Родина (Москва)
|1:1
|Велес (Москва)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|0:1
|Родина (Москва)
|23.10.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|0:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|16.10.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:1
|Родина (Москва)
|09.10.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|01.10.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Родина (Москва)
|25.09.2022
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
|Родина (Москва)
|11.09.2022
|1' -33'
|Акрон (Тольятти)
|2:2
|Родина (Москва)
|33'
|04.09.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|27.08.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Родина (Москва)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Родина (Москва)
|1:1
|Арсенал (Тула)
|13.08.2022
|1' -69'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Родина (Москва)
|07.08.2022
|1' -46'
|Родина (Москва)
|0:0
|Волгарь (Астрахань)
|30.07.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|0:2
|Родина (Москва)
|51'
|24.07.2022
|1' -70'
|Родина (Москва)
|1:3
|Алания (Владикавказ)
|17.07.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Родина (Москва)