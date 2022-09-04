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    Сергей Дмитриев - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Фамилия Дмитриев
    Команда Родина
    Состав Основной
    Родной город Ульяновск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина 12 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:1 Родина (Москва)
    20.11.2022 Был в запасе Родина (Москва) 1:1 Велес (Москва)
    29.10.2022 Был в запасе Кубань (Краснодар) 0:1 Родина (Москва)
    23.10.2022 1' -90' Родина (Москва) 0:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    16.10.2022 1' -90' Уфа (Уфа) 0:1 Родина (Москва)
    09.10.2022 1' -90' Родина (Москва) 0:2 Енисей (Красноярск)
    01.10.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Родина (Москва)
    25.09.2022 1' -90' Динамо Мх (Махачкала) 0:0 Родина (Москва)
    11.09.2022 1' -33' Акрон (Тольятти) 2:2 Родина (Москва)
    33'
    04.09.2022 1' -90' Родина (Москва) 1:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    27.08.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Родина (Москва)
    21.08.2022 Был в запасе Родина (Москва) 1:1 Арсенал (Тула)
    13.08.2022 1' -69' Шинник (Ярославль) 1:1 Родина (Москва)
    07.08.2022 1' -46' Родина (Москва) 0:0 Волгарь (Астрахань)
    30.07.2022 1' -90' Велес (Москва) 0:2 Родина (Москва)
    51'
    24.07.2022 1' -70' Родина (Москва) 1:3 Алания (Владикавказ)
    17.07.2022 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 Родина (Москва)
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