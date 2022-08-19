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    Максим Шило - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Максим
    Фамилия Шило
    Команда Минск
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минск 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -46' Минск (Минск) 1:1 Гомель (Гомель)
    06.11.2022 89' -90' БАТЭ (Борисов) 3:2 Минск (Минск)
    23.10.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 2:2 Минск (Минск)
    18.10.2022 Был в запасе Минск (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    08.10.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:1 Минск (Минск)
    02.10.2022 Был в запасе Минск (Минск) 0:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    18.09.2022 1' -60' Неман (Гродно) 1:1 Минск (Минск)
    32'
    02.09.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 3:1 Минск (Минск)
    27.08.2022 80' -90' Минск (Минск) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    19.08.2022 85' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Минск (Минск)
    15.07.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:3 Минск (Минск)
    09.07.2022 1' -90' Минск (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    26.06.2022 1' -90' Минск (Минск) 2:4 Белшина (Бобруйск)
    19.06.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 4:2 Минск (Минск)
    26.05.2022 83' -90' Минск (Минск) 2:0 Арсенал (Дзержинск)
    20.05.2022 74' -90' Минск (Минск) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    14.05.2022 54' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 2:0 Минск (Минск)
    08.05.2022 1' -90' Минск (Минск) 3:2 Неман (Гродно)
    01.05.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 2:0 Минск (Минск)
    23.04.2022 87' -90' Минск (Минск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
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