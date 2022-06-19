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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Минск
Славия-Мозырь - Минск: обзор матча 19 июня 2022
Славия-Мозырь
19.06.2022, воскресенье, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
4 : 2
Завершен
Минск
12'
Е. Барсуков
43'
С. Шестиловский
83'
А. Альшаник
27'
Е. Богомольский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Минск
87'
Замена
П. Кленье
️️️️
О. Евдокимов
ГОЛ! 3:1!
А. Альшаник
Пас отдал
К. Дрош
83'
Желтая карточка
А. Альшаник
80'
Замена
️️️️
Е. Барсуков
77'
Желтая карточка
Е. Барсуков
72'
Замена
И. Руцкий
️️️️
И. Тимонюк
68'
46'
Замена
Н. Иванов
️️️️
Д. Душевский
ГОЛ! 2:1!
С. Шестиловский
Пас отдал
Е. Барсуков
43'
27'
ГОЛ! 1:1!
Е. Богомольский
25'
Желтая карточка
А. Позняк
Желтая карточка
А. Чухлей
22'
16'
Желтая карточка
В. Хващинский
ГОЛ! 1:0!
Е. Барсуков
Пас отдал
Ю. Ловец
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
11
Эммануэль Эссого
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
8
Евгений Барсуков
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Минск
20
Никита Халимончик
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
5
Даниил Душевский
ЦП
8
Антон Шрамченко
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
11
Николай Рябых
ЦП
11
Данила Слесарчук
ЦФ
16
Данила Сокол
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Минск
11
Тимофей Мартынов
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
17
Кирилл Черноок
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
4-1-5
20
Чухлей
44
Шестиловский
11
Эссого
44
Тимонюк
6
Дрош
10
Альшаник
28
Бугулов
11
Ловец
78
Якушевич
22
Иваненко
4-3-4
35
Фомба
72
Позняк
44
Гурбан
20
Халимончик
49
Джигеро
15
Евдокимов
5
Душевский
10
Хващинский
19
Богомольский
31
Пришивалко
8
Шрамченко
44
Тимонюк
19
Руцкий
19
Руцкий
44
Тимонюк
5
Душевский
7
Иванов
7
Иванов
5
Душевский
15
Евдокимов
9
Кленье
9
Кленье
15
Евдокимов
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Минск
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
11
Николай Рябых
ЦП
11
Данила Слесарчук
ЦФ
16
Данила Сокол
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
11
Тимофей Мартынов
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
17
Кирилл Черноок
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
11
Николай Рябых
ЦП
11
Данила Слесарчук
ЦФ
16
Данила Сокол
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Остались в запасе
11
Тимофей Мартынов
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
17
Кирилл Черноок
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Славия-Мозырь - Минск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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