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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Гомель
Минск - Гомель: обзор матча 12 ноября 2022
Минск
12.11.2022, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Гомель
57'
Р. Печура
43'
П. Седько (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Гомель
Желтая карточка
А. Левковец
86'
86'
Замена
К. Кучинский
️️️️
К. Ермакович
77'
Замена
А. Ануфриев
️️️️
П. Седько
72'
Замена
А. Макась
️️️️
Д. Козловский
Замена
А. Джигеро
️️️️
Р. Печура
67'
58'
Замена
С. Матвейчик
️️️️
И. Кузьменок
ГОЛ! 1:1!
Р. Печура
57'
Замена
К. Черноок
️️️️
М. Шило
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Седько
Желтая карточка
Э. Жевнеров
41'
Желтая карточка
С. Пушняков
31'
25'
Желтая карточка
П. Седько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
31
Павел Пришивалко
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
81
Родион Печура
АП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
15
Денис Козловский
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Минск
92
Станислав Болдыш
ВР
30
Марат Тарасюк
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
7
Николай Иванов
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
8
Александр Ануфриев
АП
42
Джонатан Джон
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
3-1-2-3-1
31
Пришивалко
78
Якушевич
5
Жевнеров
44
Гурбан
5
Душевский
7
Левковец
5
Шило
8
Шрамченко
81
Печура
9
Пушняков
10
Хващинский
4-2-3-1
87
Ковалев
55
Аффи
25
Кузьменок
3
Сокол
8
Пантя
13
Алексиевич
8
Костров
15
Козловский
26
Седько
17
Потапенко
8
Ермакович
5
Шило
17
Черноок
17
Черноок
5
Шило
81
Печура
49
Джигеро
49
Джигеро
81
Печура
25
Кузьменок
3
Матвейчик
3
Матвейчик
25
Кузьменок
8
Ермакович
19
Кучинский
19
Кучинский
8
Ермакович
26
Седько
8
Ануфриев
8
Ануфриев
26
Седько
15
Козловский
15
Макась
15
Макась
15
Козловский
Остались в запасе
Минск
Гомель
92
Станислав Болдыш
ВР
30
Марат Тарасюк
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
16
Денис Садовский
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
77
Василий Совпель
ОП
42
Джонатан Джон
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
92
Станислав Болдыш
ВР
30
Марат Тарасюк
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
77
Василий Совпель
ОП
42
Джонатан Джон
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Минск - Гомель
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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