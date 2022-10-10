Кевин Росеро - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Росеро
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Росеро
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС
|15
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|58' -79'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|29.12.2022
|1' -17'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|21.12.2022
|81' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|13.11.2022
|64' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:4
|Арис (Салоники)
|10.11.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|05.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|31.10.2022
|1' -88'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|23.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|16.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|19'
|10.10.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|03.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|17.09.2022
|1' -75'
|Панатинаикос (Афины)
|3:0
|ПАС (Яннина)
|10.09.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|2'
|04.09.2022
|1' -76'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|27.08.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)