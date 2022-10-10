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    Кевин Росеро - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Кевин
    Фамилия Росеро
    Команда ПАС
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 декабря 1998 (24 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 58' - 79' ПАС 0:0 ПАОК Греция. Суперлига, 24 тур
    Статистика по турнирам
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