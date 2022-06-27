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    Энрике Лордело - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Энрике
    Фамилия Лордело
    Команда Гойас
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июня 2000 (22 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гойас 4 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 78' -90' Гойас (Гояния) 0:4 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    30.10.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    27.10.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    02.10.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    30.07.2022 84' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    24.07.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:3 Гойас (Гояния)
    21.07.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:0 Гойас (Гояния)
    10.07.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    27.06.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:0 Куяба (Куяба)
    19.06.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    16.06.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    10.06.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 1:1 Гойас (Гояния)
    08.05.2022 1' -26' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Гойас (Гояния)
    15' 26'
    01.05.2022 1' -70' Гойас (Гояния) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    16.04.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    10.04.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 3:0 Гойас (Гояния)
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