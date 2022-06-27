Энрике Лордело - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Энрике
|Фамилия
|Лордело
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Имя
|Энрике
|Фамилия
|Лордело
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|4
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|78' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:4
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|30.07.2022
|84' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:3
|Гойас (Гояния)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|27.06.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|10.06.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|08.05.2022
|1' -26'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|15' 26'
|01.05.2022
|1' -70'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|3:0
|Гойас (Гояния)