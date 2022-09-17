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    Сергей Лынько - статистика

    #89 | Нападающий
    Имя Сергей
    Фамилия Лынько
    Команда Динамо-Брест
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 октября 1989 (33 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Брест 16 2 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 0:0 Слуцк (Слуцк)
    06.11.2022 69' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    02.11.2022 1' -66' Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    29.10.2022 77' -90' Динамо-Брест (Брест) 4:4 Витебск (Витебск)
    23.10.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    19.10.2022 1' -61' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Гомель (Гомель)
    54'
    15.10.2022 46' -90' БАТЭ (Борисов) 4:1 Динамо-Брест (Брест)
    07.10.2022 79' -90' Динамо-Брест (Брест) 4:0 Днепр (Могилев)
    84'
    01.10.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 2:2 Динамо-Брест (Брест)
    17.09.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Славия-Мозырь (Мозырь)
    09.09.2022 82' -90' Арсенал (Дзержинск) 0:2 Динамо-Брест (Брест)
    90'
    02.09.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 3:1 Минск (Минск)
    13.08.2022 1' -46' Ислочь (Минский район) 1:2 Динамо-Брест (Брест)
    17.07.2022 79' -90' Слуцк (Слуцк) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    10.07.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    28.05.2022 1' -67' Динамо-Брест (Брест) 0:3 БАТЭ (Борисов)
    60'
    14.05.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:1 Белшина (Бобруйск)
    07.05.2022 1' -84' Славия-Мозырь (Мозырь) 3:1 Динамо-Брест (Брест)
    48'
    23.04.2022 29' -90' Минск (Минск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    17.04.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    19.03.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Шахтер (Солигорск)
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