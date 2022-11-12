Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Лынько - статистика

Завершил карьеру
16 октября 1989 (36), Минск
#89 | Нападающий
173 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо-Брест
16
2
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Динамо-Брест
0 : 0
12.11.2022
Слуцк
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
06.11.2022
Динамо-Брест
69' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Шахтер
2 : 0
02.11.2022
Динамо-Брест
1' - 66'
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
4 : 4
29.10.2022
Витебск
77' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 0
23.10.2022
Динамо-Брест
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Динамо-Брест
1 : 1
19.10.2022
Гомель
1' - 61'
54'
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
4 : 1
15.10.2022
Динамо-Брест
46' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Белшина
2 : 2
01.10.2022
Динамо-Брест
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
1 : 3
17.09.2022
Славия-Мозырь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
3 : 1
02.09.2022
Минск
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 2
13.08.2022
Динамо-Брест
1' - 46'
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
0 : 1
10.07.2022
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Динамо-Брест
0 : 3
28.05.2022
БАТЭ
1' - 67'
60'
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Динамо-Брест
1 : 1
14.05.2022
Белшина
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
07.05.2022
Динамо-Брест
1' - 84'
48'
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
2 : 0
23.04.2022
Динамо-Брест
29' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 2
17.04.2022
СКА-1938
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Динамо-Брест
1 : 1
19.03.2022
Шахтер
1' - 90'
Главные новости
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
1
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
8
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
30
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+