Сергей Лынько - статистика
#89 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Лынько
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 1989 (33 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Лынько
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 1989 (33 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|16
|2
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.11.2022
|69' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|02.11.2022
|1' -66'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|77' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:4
|Витебск (Витебск)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|1' -61'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|54'
|15.10.2022
|46' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|07.10.2022
|79' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:0
|Днепр (Могилев)
|84'
|01.10.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|17.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|09.09.2022
|82' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:2
|Динамо-Брест (Брест)
|90'
|02.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|13.08.2022
|1' -46'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|17.07.2022
|79' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.05.2022
|1' -67'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|60'
|14.05.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|07.05.2022
|1' -84'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|48'
|23.04.2022
|29' -90'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|17.04.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|19.03.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)