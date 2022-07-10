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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 10 июля 2022
Динамо-Брест
10.07.2022, воскресенье, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
14'
Л. Велозо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
Замена
В. Сугак
️️️️
А. Шемрук
87'
76'
Замена
К. Кириленко
️️️️
А. Ковалев
Замена
А. Булычев
️️️️
К. Цепенков
72'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Иван
69'
63'
Замена
А. Антилевский
️️️️
В. Горбачик
Желтая карточка
К. Цепенков
51'
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Велозо
Пас отдал
В. Устинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
90
Даниил Павлов
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
69
Максим Артемчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
20
Липе Велозо
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Динамо-Брест
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
20
Максим Ковальчук
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
27
Александр Булычев
АП
89
Сергей Лынько
ПВ
91
Евгений Козел
ЦФ
35
Глеб Третяк
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
1
Владимир Бушма
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
11
Егор Мычелкин
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
3-2-2-3
16
Козакевич
18
Щербо
32
Ясюкевич
24
Гарананга
2
Шемрук
99
Юдчиц
23
Олехнович
95
Иван
69
Артемчук
37
Цепенков
90
Павлов
3-1-2-3-1
91
Дударь
19
Устинов
13
Залеский
5
Бурко
6
Мякиш
21
Макаров
27
Березкин
17
Ковалев
20
Велозо
30
Побудей
33
Горбачик
2
Шемрук
24
Сугак
24
Сугак
2
Шемрук
37
Цепенков
27
Булычев
27
Булычев
37
Цепенков
95
Иван
9
Шестюк
9
Шестюк
95
Иван
33
Горбачик
11
Антилевский
11
Антилевский
33
Горбачик
17
Ковалев
88
Кириленко
88
Кириленко
17
Ковалев
Остались в запасе
Динамо-Брест
Торпедо-БелАЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
91
Евгений Козел
ЦФ
35
Глеб Третяк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
1
Владимир Бушма
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
91
Евгений Козел
ЦФ
35
Глеб Третяк
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Бушма
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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