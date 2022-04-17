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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - СКА-1938
Динамо-Брест - СКА-1938: обзор матча 17 апреля 2022
Динамо-Брест
17.04.2022, воскресенье, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
СКА-1938
66'
Я. Орешкевич
54'
Б. Абдихоликов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - СКА-1938
Замена
М. Ковальчук
️️️️
Д. Иван
78'
ГОЛ! 1:1!
Я. Орешкевич
Пас отдал
В. Ясюкевич
66'
Желтая карточка
В. Ясюкевич
64'
Замена
Е. Козел
️️️️
М. Колмаков
58'
Замена
А. Шемрук
️️️️
А. Булычев
56'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Абдихоликов
Желтая карточка
Я. Орешкевич
45'
26'
Желтая карточка
П. Пашевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
30
Родион Сямук
ВР
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
10
Максим Колмаков
ЛВ
24
Мунаше Гарананга
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
89
Сергей Лынько
ЦФ
95
Давид Иван
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
45
Абдукодир Хусанов
ЦП
2
Андрей Рылач
ЦФ
14
Павел Пашевич
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Динамо-Брест
93
Вадим Милютин
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЦП
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
29
Максим Самотой
ЦП
14
Илья Лукашевич
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
7
Максим Кунский
ЦФ
2-3-1-4
30
Сямук
32
Ясюкевич
59
Колпачук
24
Гарананга
23
Олехнович
15
Орешкевич
10
Колмаков
99
Юдчиц
27
Булычев
95
Иван
89
Лынько
1-3-5
55
Лаврик
19
Силинский
7
Свирепа
45
Хусанов
14
Пашевич
10
Папарига
45
Абдихоликов
24
Макушинский
1
Макавчик
27
Булычев
2
Шемрук
2
Шемрук
27
Булычев
95
Иван
20
Ковальчук
20
Ковальчук
95
Иван
10
Колмаков
91
Козел
91
Козел
10
Колмаков
Остались в запасе
Динамо-Брест
СКА-1938
93
Вадим Милютин
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЦП
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
44
Станислав Клещук
ВР
29
Максим Самотой
ЦП
14
Илья Лукашевич
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
7
Максим Кунский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
93
Вадим Милютин
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЦП
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
29
Максим Самотой
ЦП
14
Илья Лукашевич
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
7
Максим Кунский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Динамо-Брест - СКА-1938
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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