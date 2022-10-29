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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Витебск
Динамо-Брест - Витебск: обзор матча 29 октября 2022
Динамо-Брест
29.10.2022, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
4 : 4
Завершен
Витебск
20'
М. Гордейчук
26'
М. Гордейчук
35'
Э. Олехнович
90+1'
А. Шестюк
18'
Р. Теверов
42'
Я. Скибский
52'
М. Жумабеков
72'
О. Веретило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Витебск
ГОЛ! 4:4!
А. Шестюк
Пас отдал
М. Гордейчук
90'
+1
Замена
С. Лынько
️️️️
В. Щербо
77'
73'
Замена
Р. Лисовский
️️️️
A. Kocharyan
72'
ГОЛ! 3:4!
О. Веретило
Замена
Д. Лесняк
️️️️
Д. Иван
66'
Замена
А. Шестюк
️️️️
К. Цепенков
62'
52'
ГОЛ! 3:3!
М. Жумабеков
46'
Замена
М. Жумабеков
️️️️
Е. Краснов
42'
ГОЛ! 3:2!
Я. Скибский
Пас отдал
А. Матвеенко
ГОЛ! 3:1!
Э. Олехнович
Пас отдал
М. Гордейчук
35'
Желтая карточка
В. Щербо
30'
27'
Желтая карточка
А. Матвеенко
ГОЛ! 2:1!
М. Гордейчук
Пас отдал
Э. Олехнович
26'
ГОЛ! 1:1!
М. Гордейчук
Пас отдал
Е. Юдчиц
20'
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Теверов
Пас отдал
A. Kocharyan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
3
Никита Костомаров
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
20
Евгений Краснов
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
88
Aram Kocharyan
ЦП
11
Антон Матвеенко
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
69
Максим Артемчук
ЦФ
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
28
Shada Ouedraogo
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
3-2-3-2
16
Козакевич
18
Щербо
32
Ясюкевич
24
Гарананга
2
Шемрук
99
Юдчиц
23
Олехнович
95
Иван
62
Гордейчук
37
Цепенков
11
Куадио
4-5-1
77
Гущенко
4
Скитов
6
Сезар
20
Веретило
3
Костомаров
20
Краснов
5
Волков
88
11
Матвеенко
22
Скибский
9
Теверов
95
Иван
91
Лесняк
91
Лесняк
95
Иван
18
Щербо
89
Лынько
89
Лынько
18
Щербо
37
Цепенков
9
Шестюк
9
Шестюк
37
Цепенков
20
Краснов
10
Жумабеков
10
Жумабеков
20
Краснов
88
7
Лисовский
7
Лисовский
88
Остались в запасе
Динамо-Брест
Витебск
35
Глеб Третяк
ВР
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
69
Максим Артемчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
12
Дмитрий Харитонов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
28
Shada Ouedraogo
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
69
Максим Артемчук
ЦФ
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
28
Shada Ouedraogo
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Динамо-Брест - Витебск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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