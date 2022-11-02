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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Динамо-Брест
Шахтер - Динамо-Брест: обзор матча 02 ноября 2022
Шахтер
02.11.2022, среда, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Динамо-Брест
23'
Э. Плакка Фессу
26'
И. Иванович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Динамо-Брест
Замена
А. Крыми
️️️️
И. Иванович
80'
Замена
В. Ахмеди
️️️️
З. Диванович
69'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
Р. Юзепчук
66'
Замена
Н. Антич
️️️️
Э. Плакка Фессу
66'
66'
Замена
М. Артемчук
️️️️
С. Лынько
Желтая карточка
М. Шатара
65'
54'
Замена
В. Щербо
️️️️
Е. Юдчиц
46'
Замена
Д. Иван
️️️️
В. Ясюкевич
ГОЛ! 2:0!
И. Иванович
26'
ГОЛ! 1:0!
Э. Плакка Фессу
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Никита Корзун
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Шахтер
25
Роман Степанов
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
12
Денис Гружевский
ЛЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
6
Ардит Крыми
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
31
Андрей Соловей
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
69
Максим Артемчук
ЦФ
4-1-1-1-3
32
Черник
77
Юзепчук
3
Шатара
66
Политевич
99
Шевченко
24
Диванович
18
Корзун
11
Иванович
15
Скавыш
77
Плакка Фессу
21
Карпицкий
3-2-2-1-2
16
Козакевич
5
Мирошников
32
Ясюкевич
24
Гарананга
99
Юдчиц
2
Шемрук
23
Олехнович
62
Гордейчук
89
Лынько
11
Куадио
37
Цепенков
77
Юзепчук
98
Подстрелов
98
Подстрелов
77
Юзепчук
77
Плакка Фессу
5
Антич
5
Антич
77
Плакка Фессу
11
Иванович
6
Крыми
6
Крыми
11
Иванович
24
Диванович
30
Ахмеди
30
Ахмеди
24
Диванович
99
Юдчиц
18
Щербо
18
Щербо
99
Юдчиц
32
Ясюкевич
95
Иван
95
Иван
32
Ясюкевич
89
Лынько
69
Артемчук
69
Артемчук
89
Лынько
Остались в запасе
Шахтер
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Павел Забелин
ЦП
31
Андрей Соловей
ЦП
37
Роман Давискиба
ЛВ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Павел Забелин
ЦП
31
Андрей Соловей
ЦП
37
Роман Давискиба
ЛВ
22
Илья Черняк
ЦФ
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Статистика матча Шахтер - Динамо-Брест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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