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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Гомель
Динамо-Брест - Гомель: обзор матча 19 октября 2022
Динамо-Брест
19.10.2022, среда, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Гомель
73'
А. Шестюк
56'
А. Макась
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Гомель
85'
Замена
Е. Малашевич
️️️️
А. Потапенко
ГОЛ! 1:1!
А. Шестюк
Пас отдал
Э. Олехнович
73'
Замена
А. Шестюк
️️️️
К. Цепенков
66'
Замена
Е. Юдчиц
️️️️
С. Лынько
61'
60'
Желтая карточка
К. Ермакович
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Макась
Желтая карточка
С. Лынько
54'
Замена
Д. Иван
️️️️
Д. Лесняк
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
77
Abdulfattokh Khudoydodzoda
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
71
Александр Наумович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
4-3-1-1
16
Козакевич
2
Шемрук
24
Гарананга
18
Щербо
32
Ясюкевич
23
Олехнович
91
Лесняк
62
Гордейчук
89
Лынько
37
Цепенков
4-2-2-2
87
Ковалев
19
Кучинский
55
Аффи
3
Сокол
8
Пантя
13
Алексиевич
8
Костров
8
Ануфриев
17
Потапенко
15
Макась
8
Ермакович
89
Лынько
99
Юдчиц
99
Юдчиц
89
Лынько
91
Лесняк
95
Иван
95
Иван
91
Лесняк
37
Цепенков
9
Шестюк
9
Шестюк
37
Цепенков
17
Потапенко
7
Малашевич
7
Малашевич
17
Потапенко
Остались в запасе
Динамо-Брест
Гомель
35
Глеб Третяк
ВР
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
77
Abdulfattokh Khudoydodzoda
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
16
Денис Садовский
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
71
Александр Наумович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
77
Abdulfattokh Khudoydodzoda
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
71
Александр Наумович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Динамо-Брест - Гомель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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