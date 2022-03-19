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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Шахтер
Динамо-Брест - Шахтер: обзор матча 19 марта 2022
Динамо-Брест
19.03.2022, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
85'
М. Колмаков
68'
Д. Дарбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Шахтер
Желтая карточка
Р. Сямук
90'
+2
88'
Замена
И. Иванович
️️️️
А. Соловей
Желтая карточка
Э. Олехнович
87'
87'
Желтая карточка
А. Пейич
ГОЛ! 1:1!
М. Колмаков
85'
Замена
M. Sanusi
️️️️
А. Булычев
82'
76'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Подстрелов
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дарбо
64'
Замена
А. Пейич
️️️️
Р. Хадаркевич
Желтая карточка
И. Колпачук
45'
18'
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
Замена
И. Колпачук
️️️️
А. Шемрук
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
30
Родион Сямук
ВР
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
10
Максим Колмаков
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
27
Александр Булычев
ЦФ
89
Сергей Лынько
ЦФ
95
Давид Иван
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
30
Валон Ахмеди
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо-Брест
93
Вадим Милютин
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
15
Максим Скавыш
ЦФ
9
Dario Kolobarić
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
6
Алекса Пейич
ЦФ
2-2-1-4
30
Сямук
32
Ясюкевич
18
Щербо
15
Орешкевич
23
Олехнович
10
Колмаков
27
Булычев
2
Шемрук
95
Иван
89
Лынько
4-1-1-4
41
Плотников
99
Шевченко
66
Политевич
4
Хадаркевич
77
Юзепчук
28
Забелин
98
Подстрелов
12
Гружевский
30
Ахмеди
98
Дарбо
31
Соловей
2
Шемрук
59
Колпачук
59
Колпачук
2
Шемрук
27
Булычев
27
27
27
Булычев
98
Подстрелов
15
Скавыш
15
Скавыш
98
Подстрелов
31
Соловей
11
Иванович
11
Иванович
31
Соловей
4
Хадаркевич
6
Пейич
6
Пейич
4
Хадаркевич
Остались в запасе
Динамо-Брест
Шахтер
93
Вадим Милютин
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
32
Сергей Черник
ВР
9
Dario Kolobarić
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
93
Вадим Милютин
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
9
Dario Kolobarić
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Динамо-Брест - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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