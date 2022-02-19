Анас Уахим - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Анас
|Фамилия
|Уахим
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Леверкузен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Анас
|Фамилия
|Уахим
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Леверкузен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хераклес
|10
|0
|1
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:3
|Спарта (Роттердам)
|30.04.2022
|1' -16'
|Хераклес (Альмело)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|16'
|24.04.2022
|1' -89'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Хераклес (Альмело)
|10.04.2022
|1' -88'
|Хераклес (Альмело)
|1:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|25'
|03.04.2022
|1' -77'
|Фортуна (Ситтард)
|0:2
|Хераклес (Альмело)
|18.03.2022
|1' -78'
|Херенвен (Херенвен)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|13.03.2022
|1' -46'
|Хераклес (Альмело)
|0:0
|Витесс (Арнем)
|06.03.2022
|1' -84'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|Хераклес (Альмело)
|75'
|26.02.2022
|1' -62'
|Хераклес (Альмело)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|19'
|19.02.2022
|1' -72'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Хераклес (Альмело)
|11.02.2022
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|1:0
|Утрехт (Утрехт)