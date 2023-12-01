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Клаас-Ян Хунтелаар
Новости
Клаас-Ян Хунтелаар - новости
Завершил карьеру
12 августа 1983 (43), Дремпт
#21 | Нападающий
187 см | 78 кг
Нидерланды
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Пост
История лучшего бомбардира РПЛ: рос в трущобах, учился у Бергкампа и ел шашлыки в ресторанах Адлера
2023.12.01 14:00
4
Хунтелаар вошел в руководство «Аякса». Он второй бомбардир в истории клуба
2022.03.14 11:38
Фото
Колашинац и Хунтелаар покинули «Шальке». Голландец может завершить карьеру
2021.06.03 18:53
Фото
Роналду – лидер по хет-трикам в 21-м веке в топ-10 лигах, Месси – второй, Кержаков – 30-й
2021.03.18 21:40
1
Видео
37-летний Хунтелаар вернулся в «Шальке»
2021.01.19 21:19
1
37-летний Хунтелаар вернется в «Шальке». Он второй бомбардир в истории клуба
2021.01.19 12:37
2
Хунтелаар установил рекорд Эредивизие, оформив дубль после выхода на замену на 89-й минуте
2021.01.15 00:30
1
«Шальке» может вернуть Хунтелаара
2021.01.14 20:56
1
Хунтелаар: «Думаю, это мой последний сезон»
2020.12.13 11:04
3
«Аякс» продлил контракт с 36-летним Хунтелааром
2020.06.15 20:15
3
Нападающий «Аякса» Хунтелаар – самый возрастной автор хет-трика в Эредивизие
2019.04.14 01:43
3
Хунтелаар выбыл на длительный срок из-за травмы колена
2017.12.25 09:42
Хунтелаар сыграет 100-й матч за «Аякс» в чемпионате, на его счету 78 голов за клуб
2017.10.14 19:22
Фото
Хунтелаар стал игроком «Аякса»
2017.06.01 15:40
9
«Шальке-04» летом выкупит права на Коноплянку, Хунтелаар и Бадштубер покинут команду
2017.05.11 19:11
1
Хунтелаар благодарен болельщикам «Аякса» за поддержку
2017.04.14 11:30
Хунтелаар покинет «Шальке» по окончании текущего сезона
2017.04.11 23:47
2
В «Шальке» не планируют продлевать контракт с Хунтелааром
2017.03.22 07:16
Хунтелаар забил 50-й гол в еврокубках
2017.02.17 02:24
Хунтелаар возобновил тренировки
2017.01.25 08:54
Хунтелаар из-за повреждения не поможет «Шальке» в течение нескольких недель
2016.10.29 15:42
Хунтелаар может вернуться в «Аякс» ближайшим летом
2016.10.26 06:56
«Шальке-04» расстанется с Хунтелааром
2016.06.04 15:50
1
Хунтелаар может вернуться в «Аякс»
2016.04.20 09:24
Промес и Депай были вызваны в сборную Голландии на матчи против Германии и Уэльса
2015.11.06 17:21
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