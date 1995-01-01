Нападающий «Аякса» Хунтелаар – самый возрастной автор хет-трика в Эредивизие

«Аякс» обыграл «Экселсиор» со счетом 6:2 в матче 30-го тура чемпионата Голландии.
Нападающий Клаас-Ян Хунтелаар забил на 10-й, 40-й и 65-й минутах.
В возрасте 35-ти лет и 244-х дней он стал самым возрастным автором хет-трика в истории турнира.
- Форвард вернулся в «Аякс» в июле 2017 года спустя 11 лет. ПВ январе 2009 года он перешел в «Реал». Позже выступал за «Милан» и «Шальке-04».
- В середине первого тайма поле из-за травмы покинул полузащитник Френки де Йонг. Информация о характере травмы на данный момент отсутствует. 16 апреля команда Эрика тен Хага примет «Ювентус» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч закончился вничью 1:1.