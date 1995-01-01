Нападающий «Аякса» Хунтелаар – самый возрастной автор хет-трика в Эредивизие

«Аякс» обыграл «Экселсиор» со счетом 6:2 в матче 30-го тура чемпионата Голландии.

Нападающий Клаас-Ян Хунтелаар забил на 10-й, 40-й и 65-й минутах.

В возрасте 35-ти лет и 244-х дней он стал самым возрастным автором хет-трика в истории турнира.