|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|01.08.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|26.07.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|19.07.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|11.07.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|27.06.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|19.06.2022
|74' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|08.06.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|04.06.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|30.05.2022
|1' -46'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|36'
|22.05.2022
|1' -58'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|09.05.2022
|1' -81'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Куяба (Куяба)
|27'
|01.05.2022
|76' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)