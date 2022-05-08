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    Kadin Chung - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Kadin Chung
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торонто 8 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:0 Торонто (Торонто)
    01.09.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    21.08.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:1 Торонто (Торонто)
    17.07.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 1:0 Торонто (Торонто)
    10.07.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    03.07.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 0:2 Сиэтл (Сиэтл)
    30.06.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 1:2 Коламбус (Коламбус)
    26.06.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    19.06.2022 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 2:0 Торонто (Торонто)
    08.05.2022 1' -46' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:0 Торонто (Торонто)
    05.05.2022 1' -90' Цинциннати (Цинциннати) 2:0 Торонто (Торонто)
    30.04.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    25.04.2022 60' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 5:4 Торонто (Торонто)
    17.04.2022 1' -79' Торонто (Торонто) 2:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    51' 75'
    10.04.2022 46' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:2 Торонто (Торонто)
    19.03.2022 1' -65' Торонто (Торонто) 2:1 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    12.03.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 2:1 Торонто (Торонто)
    05.03.2022 70' -90' Торонто (Торонто) 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
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