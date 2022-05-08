|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торонто
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:0
|Торонто (Торонто)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:1
|Торонто (Торонто)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:0
|Торонто (Торонто)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|0:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|30.06.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|1:2
|Коламбус (Коламбус)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|2:0
|Торонто (Торонто)
|08.05.2022
|1' -46'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:0
|Торонто (Торонто)
|05.05.2022
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:0
|Торонто (Торонто)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|25.04.2022
|60' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|5:4
|Торонто (Торонто)
|17.04.2022
|1' -79'
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|51' 75'
|10.04.2022
|46' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Торонто (Торонто)
|19.03.2022
|1' -65'
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|12.03.2022
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|2:1
|Торонто (Торонто)
|05.03.2022
|70' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:4
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)