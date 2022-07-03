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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Сиэтл
Торонто - Сиэтл: обзор матча 03 июля 2022
Торонто
03.07.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 24 тур
0 : 2
Завершен
Сиэтл
39'
D. Teves
60'
F. Montero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Сиэтл
90'
+2
Желтая карточка
Д. Лейва
86'
Замена
Р. Бейкер-Уайтинг
️️️️
F. Montero
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
Д. Нельсон
79'
70'
Желтая карточка
Н. Лодейро
60'
ГОЛ! 0:2!
F. Montero
Пас отдал
Н. Лодейро
60'
Замена
К. Роу
️️️️
J. Medranda
59'
Замена
E. Dobbelaere
️️️️
D. Teves
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Л. Петрассо
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
D. Teves
34'
Желтая карточка
Н. Толо
Желтая карточка
К. Сальседо
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Торонто
26
Alex Bono
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
29
Деандре Керр
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Сиэтл
22
Келин Роу
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
87
Alfonso Ocampo-Chavez
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
3-3-4
31
Вестберг
13
Петрассо
13
Сальседо
17
Мавинга
21
Осорио
8
Посуэло
33
Томпсон
26
Нельсон
4
9
9
Хименес
3-2-3-2
30
25
Раген
94
28
Гомес Андраде
16
Рольдан
5
Толо
6
Лейва
14
Лодейро
99
7
Чу
12
26
Нельсон
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
26
Нельсон
13
Петрассо
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
13
Петрассо
94
22
Роу
22
Роу
94
99
45
45
99
12
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
12
Остались в запасе
Торонто
Сиэтл
26
Alex Bono
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
29
Деандре Керр
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
87
Alfonso Ocampo-Chavez
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
29
Деандре Керр
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Остались в запасе
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
87
Alfonso Ocampo-Chavez
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Торонто - Сиэтл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
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