|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|26
|3
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2010
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.11.2010
|75' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Динамо (мол) (Москва)
|12.11.2010
|67' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:5
|Рубин (мол) (Казань)
|76'
|05.11.2010
|66' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|90'
|29.10.2010
|79' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|26.10.2010
|72' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|89'
|16.10.2010
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|25.09.2010
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|51'
|17.09.2010
|49' -90'
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Динамо (мол) (Москва)
|11.09.2010
|1' -70'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|28.08.2010
|25' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:2
|Динамо (мол) (Москва)
|64'
|21.08.2010
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|13.08.2010
|1' -46'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:2
|Динамо (мол) (Москва)
|30.07.2010
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:4
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|23.07.2010
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|16.07.2010
|1' -87'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|82'
|08.07.2010
|1' -46'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|37'
|14.05.2010
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|10.05.2010
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|04.05.2010
|1' -75'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|30.04.2010
|1' -65'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Динамо (мол) (Москва)
|39'
|23.04.2010
|1' -46'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Раменское (Раменское )
|17.04.2010
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)
|09.04.2010
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|03.04.2010
|76' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|26.03.2010
|53' -85'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|82'
|20.03.2010
|62' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:3
|Динамо (мол) (Москва)
|13.03.2010
|1' -58'
|Спартак М (мол) (Москва)
|7:0
|Динамо (мол) (Москва)