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    Андрей Орнат - статистика

    #79 | Нападающий
    Имя Андрей
    Отчество Петрович
    Фамилия Орнат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 марта 1991 (32 года)
    Рост 173
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо (мол) 26 3 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2010 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 0:1 Спартак М (мол) (Москва)
    19.11.2010 75' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:1 Динамо (мол) (Москва)
    12.11.2010 67' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:5 Рубин (мол) (Казань)
    76'
    05.11.2010 66' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Динамо (мол) (Москва)
    90'
    29.10.2010 79' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    26.10.2010 72' -90' Динамо (мол) (Москва) 3:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    89'
    16.10.2010 46' -90' Динамо (мол) (Москва) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    25.09.2010 46' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    51'
    17.09.2010 49' -90' Раменское (Раменское ) 2:1 Динамо (мол) (Москва)
    11.09.2010 1' -70' Динамо (мол) (Москва) 1:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    28.08.2010 25' -90' Томь (мол) (Томск) 2:2 Динамо (мол) (Москва)
    64'
    21.08.2010 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    13.08.2010 1' -46' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 4:2 Динамо (мол) (Москва)
    30.07.2010 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:4 Кр. Советов (мол) (Самара)
    23.07.2010 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Динамо (мол) (Москва)
    16.07.2010 1' -87' Динамо (мол) (Москва) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    82'
    08.07.2010 1' -46' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    37'
    14.05.2010 46' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:0
    10.05.2010 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    04.05.2010 1' -75' Динамо (мол) (Москва) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    30.04.2010 1' -65' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Динамо (мол) (Москва)
    39'
    23.04.2010 1' -46' Динамо (мол) (Москва) 1:2 Раменское (Раменское )
    17.04.2010 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Динамо (мол) (Москва)
    09.04.2010 46' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    03.04.2010 76' -90' Локомотив (мол) (Москва) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    26.03.2010 53' -85' Динамо (мол) (Москва) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    82'
    20.03.2010 62' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:3 Динамо (мол) (Москва)
    13.03.2010 1' -58' Спартак М (мол) (Москва) 7:0 Динамо (мол) (Москва)
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