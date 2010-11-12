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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Рубин (мол)
Динамо (мол) - Рубин (мол): обзор матча 12 ноября 2010
Динамо (мол)
12.11.2010, пятница, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
2 : 5
Завершен
Рубин (мол)
43'
А. Каракин (П)
76'
А. Орнат
4'
М. Жестоков
39'
И. Портнягин (П)
45'
И. Портнягин
67'
И. Портнягин
71'
И. Портнягин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
В. Оразсахедов
ГОЛ! 2:5!
А. Орнат
Замена
С. Иоломанов
️️️️
И. Портнягин
Замена
А. Аскаров
️️️️
А. Джалилов
ГОЛ! 1:5!
И. Портнягин
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
И. Самигуллин
Замена
А. Орнат
️️️️
Д. Отставнов
ГОЛ! 1:4!
И. Портнягин
Желтая карточка
А. Лобков
Замена
А. Гаппаров
️️️️
А. Куклев
Желтая карточка
А. Жарков
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Антонюк
Замена
Р. Махмутов
️️️️
В. Бранди
Замена
В. Шпырев
️️️️
И. Логуа
Замена
А. Жарков
️️️️
В. Комисов
Замена
О. Валов
️️️️
И. Соловьев
Замена
А. Бебих
️️️️
Г. Евстегнеев
Замена
Е. Пузин
️️️️
С. Панов
ГОЛ! 1:3!
И. Портнягин
Желтая карточка
М. Дойати
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Каракин
Желтая карточка
И. Самигуллин
Красная карточка
П. Евсеев
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Портнягин
ГОЛ! 0:1!
М. Жестоков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
34
Григорий Евстегнеев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Рубин (мол)
25
Илья Чебану
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
12
Валерио Бранди
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
19
Владимир Рыховский
ЦП
81
Андрей Жарков
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
99
Александр Бебих
ЦФ
20
Владимир Шпырев
ЦФ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
23
Руслан Махмутов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
3-2-4-1
13
Панов
15
Каракин
5
Мьюшкович
5
Евсеев
69
Лобков
7
Логуа
9
Соловьев
17
Комисов
34
Евстегнеев
77
Петраков
26
Отставнов
4-4-1-1
25
Чебану
19
Устинов
7
Дойати
66
Жестоков
3
Джалилов
91
Самигуллин
55
Куклев
16
Антонюк
12
Бранди
10
Джалилов
97
Портнягин
26
Отставнов
79
Орнат
79
Орнат
26
Отставнов
34
Евстегнеев
99
Бебих
99
Бебих
34
Евстегнеев
7
Логуа
20
Шпырев
20
Шпырев
7
Логуа
17
Комисов
81
Жарков
81
Жарков
17
Комисов
9
Соловьев
88
Валов
88
Валов
9
Соловьев
13
Панов
22
Пузин
22
Пузин
13
Панов
16
Антонюк
39
Умарбаев
39
Умарбаев
16
Антонюк
12
Бранди
23
Махмутов
23
Махмутов
12
Бранди
55
Куклев
15
Гаппаров
15
Гаппаров
55
Куклев
97
Портнягин
53
Иоломанов
53
Иоломанов
97
Портнягин
10
Джалилов
4
Аскаров
4
Аскаров
10
Джалилов
91
Самигуллин
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
91
Самигуллин
Остались в запасе
Динамо (мол)
Рубин (мол)
19
Владимир Рыховский
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
19
Владимир Рыховский
ЦП
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Динамо (мол) - Рубин (мол)
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
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