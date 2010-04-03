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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Динамо (мол)
Локомотив (мол) - Динамо (мол): обзор матча 03 апреля 2010
Локомотив (мол)
03.04.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 1
Завершен
Динамо (мол)
48'
И. Логуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Динамо (мол)
Замена
Р. Паштов
️️️️
И. Логуа
Замена
Н. Сергеев
️️️️
А. Ребко
Желтая карточка
А. Чочиев
Замена
А. Орнат
️️️️
Ф. Смолов
Замена
М. Мурзаев
️️️️
Д. Кухарчук
Замена
В. Комисов
️️️️
И. Соловьев
Замена
И. Миронов
️️️️
М. Оздоев
Желтая карточка
В. Рыховский
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Семенов
ГОЛ! 0:1!
И. Логуа
Замена
А. Фильцов
️️️️
А. Криворучко
Замена
П. Евсеев
️️️️
М. Ковальчик
Замена
Д. Полоз
️️️️
Г. Нуров
Замена
С. Гаракоев
️️️️
В. Игнатьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
19
Владимир Рыховский
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
8
Мирлан Мурзаев
ВР
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
27
Илья Миронов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
79
Андрей Орнат
ЦФ
3-2-4-1
55
Криворучко
5
Миланович
90
Бурлак
33
Шарифи
28
Семенов
20
Игнатьев
6
Торбинский
88
Быков
21
Оздоев
45
Кухарчук
94
Нуров
4-5-1
1
Шунин
7
Логуа
15
Каракин
5
Мьюшкович
5
Ковальчик
77
Петраков
19
Рыховский
6
Свежов
17
Ребко
9
Соловьев
90
Смолов
21
Оздоев
27
Миронов
27
Миронов
21
Оздоев
55
Криворучко
1
Фильцов
1
Фильцов
55
Криворучко
45
Кухарчук
8
Мурзаев
8
Мурзаев
45
Кухарчук
28
Семенов
11
Чочиев
11
Чочиев
28
Семенов
20
Игнатьев
33
Гаракоев
33
Гаракоев
20
Игнатьев
94
Нуров
7
Полоз
7
Полоз
94
Нуров
9
Соловьев
17
Комисов
17
Комисов
9
Соловьев
90
Смолов
79
Орнат
79
Орнат
90
Смолов
5
Ковальчик
5
Евсеев
5
Евсеев
5
Ковальчик
17
Ребко
5
Сергеев
5
Сергеев
17
Ребко
7
Логуа
77
Паштов
77
Паштов
7
Логуа
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Динамо (мол)
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
20
Владимир Шпырев
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
Остались в запасе
20
Владимир Шпырев
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Локомотив (мол) - Динамо (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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