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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Амкар (мол)
Динамо (мол) - Амкар (мол): обзор матча 04 мая 2010
Динамо (мол)
04.05.2010, вторник, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
1 : 2
Завершен
Амкар (мол)
45+1'
В. Комисов
77'
А. Коломейцев
88'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
К. Морыганов
Замена
Т. Бердышев
️️️️
А. Субботин
ГОЛ! 1:2!
Е. Тюкалов
Замена
П. Евсеев
️️️️
И. Логуа
ГОЛ! 1:1!
А. Коломейцев
Замена
Р. Паштов
️️️️
А. Орнат
Желтая карточка
А. Каракин
Замена
А. Андриевский
️️️️
М. Макагонов
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Д. Садиков
Замена
В. Гаглоев
️️️️
В. Калашников
Замена
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:0!
В. Комисов
+1
Замена
А. Субботин
️️️️
Вито
Замена
️️️️
Ю. Петраков
Желтая карточка
Вито
Замена
Е. Рудаков
️️️️
Р. Чернышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
79
Андрей Орнат
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
98
Андрей Блынду
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
0
Роман Чернышев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
0
Вито
АП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
77
Александр Бортник
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
37
Евгений Фролов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
7
Тимофей Бердышев
ЦФ
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
15
Каракин
5
Сергеев
69
Лобков
7
Логуа
19
Рыховский
17
Комисов
6
Свежов
77
Петраков
90
Смолов
79
Орнат
4-1-3-1-1
35
Ершов
2
Макагонов
2
Морыганов
6
Калашников
98
Блынду
5
Рябокобыленко
0
Чернышев
18
Коломейцев
10
Секретов
0
Вито
11
Садиков
7
Логуа
5
Евсеев
5
Евсеев
7
Логуа
79
Орнат
77
Паштов
77
Паштов
79
Орнат
Субботин
7
Бердышев
7
Бердышев
Субботин
0
Чернышев
88
Рудаков
88
Рудаков
0
Чернышев
2
Макагонов
29
Андриевский
29
Андриевский
2
Макагонов
6
Калашников
27
Гаглоев
27
Гаглоев
6
Калашников
11
Садиков
7
Тюкалов
7
Тюкалов
11
Садиков
0
Вито
9
Субботин
9
Субботин
0
Вито
Остались в запасе
Динамо (мол)
Амкар (мол)
77
Александр Бортник
ЦЗ
37
Евгений Фролов
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
77
Александр Бортник
ЦЗ
37
Евгений Фролов
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Динамо (мол) - Амкар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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