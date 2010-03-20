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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
ЦСКА (мол) - Динамо (мол): обзор матча 20 марта 2010
ЦСКА (мол)
20.03.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
0 : 3
Завершен
Динамо (мол)
30'
Ф. Смолов (П)
57'
И. Логуа
75'
И. Логуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
Замена
А. Бортник
️️️️
Н. Мьюшкович
Замена
В. Пронкин
️️️️
И. Логуа
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
О. Валов
️️️️
В. Комисов
Замена
А. Жарков
️️️️
В. Свежов
Замена
А. Попов
️️️️
Н. Дзаламидзе
ГОЛ! 0:3!
И. Логуа
Замена
К. Лапидус
️️️️
Е. Иванов
Замена
М. Султонов
️️️️
Е. Кобзарь
Замена
Д. Замешаев
️️️️
А. Киселев
Замена
А. Орнат
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 0:2!
И. Логуа
Желтая карточка
А. Васянович
Желтая карточка
Д. Тихонов
Замена
Н. Пилиев
️️️️
Секу
Замена
Д. Тихонов
️️️️
Р. Паштов
Желтая карточка
Ф. Смолов
Желтая карточка
А. Денисов
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Смолов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
26
Секу
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Юрий Петраков
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
20
Кирилл Лапидус
ЦП
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
77
Александр Бортник
ЦЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
81
Андрей Жарков
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
92
Вадим Пронкин
ЦФ
3-5-2
12
Плохих
14
Стукалов
91
Суслов
22
Тен
17
Васильев
8
Иванов
66
Дзагоев
20
Киселев
26
Секу
10
Дзаламидзе
92
Кобзарь
3-2-4-1
1
Шунин
15
Каракин
5
Мьюшкович
71
Денисов
7
Логуа
32
Терехов
77
Петраков
17
Комисов
6
Свежов
77
Паштов
90
Смолов
8
Иванов
20
Лапидус
20
Лапидус
8
Иванов
20
Киселев
44
Замешаев
44
Замешаев
20
Киселев
92
Кобзарь
28
Султонов
28
Султонов
92
Кобзарь
Джалилов
30
Васянович
30
Васянович
Джалилов
26
Секу
5
Пилиев
5
Пилиев
26
Секу
10
Дзаламидзе
18
Попов
18
Попов
10
Дзаламидзе
77
Паштов
97
Тихонов
97
Тихонов
77
Паштов
90
Смолов
79
Орнат
79
Орнат
90
Смолов
6
Свежов
81
Жарков
81
Жарков
6
Свежов
17
Комисов
88
Валов
88
Валов
17
Комисов
7
Логуа
92
Пронкин
92
Пронкин
7
Логуа
5
Мьюшкович
77
Бортник
77
Бортник
5
Мьюшкович
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Динамо (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Аджем
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
13
Сергей Панов
ВР
Главный тренер
Юрий Аджем
Статистика матча ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Октябрь
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