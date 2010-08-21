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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Локомотив (мол)
Динамо (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 21 августа 2010
Динамо (мол)
21.08.2010, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
65'
Р. Паштов
78'
А. Кокорин
63'
Г. Нуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Локомотив (мол)
Замена
А. Бортник
️️️️
Ю. Петраков
Замена
В. Рыховский
️️️️
Д. Тихонов
Желтая карточка
А. Кокорин
ГОЛ! 2:1!
А. Кокорин
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
М. Барсов
️️️️
С. Джиоев
Замена
В. Пронкин
️️️️
Р. Паштов
Желтая карточка
Г. Нуров
ГОЛ! 1:1!
Р. Паштов
ГОЛ! 0:1!
Г. Нуров
Замена
С. Гаракоев
️️️️
В. Игнатьев
Замена
В. Комисов
️️️️
А. Жарков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
81
Андрей Жарков
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
77
Руслан Паштов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Локомотив (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
18
Сослан Джиоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
94
Георгий Нуров
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
77
Александр Бортник
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
92
Вадим Пронкин
ЦФ
Локомотив (мол)
8
Мирлан Мурзаев
ВР
52
Евгений Боданов
ВР
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
5
Аркадий Калайджян
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
14
Максим Барсов
ЦФ
3-2-4-1
1
Шунин
15
Каракин
5
Мьюшкович
5
Сергеев
69
Лобков
7
Логуа
77
Петраков
81
Жарков
97
Тихонов
77
Паштов
9
Кокорин
3-2-1-3
55
Криворучко
77
Гатагов
5
Миланович
6
Беляев
4
Лезгинцев
28
Семенов
18
Джиоев
11
Чочиев
94
Нуров
7
Полоз
81
Жарков
17
Комисов
17
Комисов
81
Жарков
77
Петраков
77
Бортник
77
Бортник
77
Петраков
97
Тихонов
19
Рыховский
19
Рыховский
97
Тихонов
77
Паштов
92
Пронкин
92
Пронкин
77
Паштов
20
Игнатьев
33
Гаракоев
33
Гаракоев
20
Игнатьев
18
Джиоев
14
Барсов
14
Барсов
18
Джиоев
Остались в запасе
Динамо (мол)
Локомотив (мол)
79
Андрей Орнат
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
5
Аркадий Калайджян
ЦП
8
Мирлан Мурзаев
ВР
52
Евгений Боданов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
79
Андрей Орнат
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
5
Аркадий Калайджян
ЦП
8
Мирлан Мурзаев
ВР
52
Евгений Боданов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Динамо (мол) - Локомотив (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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