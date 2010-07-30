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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
Динамо (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 30 июля 2010
Динамо (мол)
30.07.2010, пятница, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
2 : 4
Завершен
Кр. Советов (мол)
21'
А. Лобков
45'
И. Логуа
18'
А. Рылов
38'
В. Павлов
41'
В. Хозин
43'
М. Кретов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
Е. Зверев
️️️️
В. Павлов
Замена
А. Жарков
️️️️
Ю. Петраков
Желтая карточка
А. Рудаков
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Рылов
Замена
Р. Паштов
️️️️
В. Пронкин
Замена
О. Валов
️️️️
И. Соловьев
Замена
А. Редя
️️️️
А. Храмов
Замена
Д. Тихонов
️️️️
В. Рыховский
Замена
В. Свежов
️️️️
В. Комисов
Замена
Е. Пузин
️️️️
С. Панов
Замена
В. Шпырев
️️️️
И. Логуа
ГОЛ! 2:4!
И. Логуа
ГОЛ! 1:4!
М. Кретов
ГОЛ! 1:3!
В. Хозин
Желтая карточка
В. Рыховский
ГОЛ! 1:2!
В. Павлов
Замена
М. Кретов
️️️️
А. Алхазов
ГОЛ! 1:1!
А. Лобков
20'
Красная карточка
Д. Костяев
19'
Желтая карточка
А. Храмов
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Рылов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
89
Антон Рудаков
ЦЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
19
Владимир Рыховский
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
79
Андрей Орнат
ЦФ
92
Вадим Пронкин
ЦФ
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
89
Александр Храмов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
33
Горан Дрмич
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
69
Василий Павлов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
88
Олег Валов
ЦП
81
Андрей Жарков
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
Кр. Советов (мол)
22
Сергей Воронин
ВР
2
Андрей Редя
ЦЗ
13
Евгений Зверев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
0
Максим Кретов
ЦФ
4-4-2
13
Панов
89
Рудаков
69
Лобков
5
Евсеев
7
Логуа
9
Соловьев
19
Рыховский
17
Комисов
77
Петраков
92
Пронкин
79
Орнат
3-2-2-1-2
30
Алексеев
43
Костяев
89
Храмов
2
Хозин
33
Дрмич
13
Почивалин
10
Рылов
17
Хрущев
16
Ставпец
13
Алхазов
69
Павлов
9
Соловьев
88
Валов
88
Валов
9
Соловьев
77
Петраков
81
Жарков
81
Жарков
77
Петраков
19
Рыховский
97
Тихонов
97
Тихонов
19
Рыховский
7
Логуа
20
Шпырев
20
Шпырев
7
Логуа
13
Панов
22
Пузин
22
Пузин
13
Панов
17
Комисов
6
Свежов
6
Свежов
17
Комисов
92
Пронкин
77
Паштов
77
Паштов
92
Пронкин
89
Храмов
2
Редя
2
Редя
89
Храмов
69
Павлов
13
Зверев
13
Зверев
69
Павлов
13
Алхазов
0
Кретов
0
Кретов
13
Алхазов
10
Рылов
4
Елисеев
4
Елисеев
10
Рылов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Кр. Советов (мол)
22
Сергей Воронин
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
22
Сергей Воронин
ВР
Статистика матча Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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