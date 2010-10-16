Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Анжи (мол)
Динамо (мол) - Анжи (мол): обзор матча 16 октября 2010
Динамо (мол)
16.10.2010, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
0 : 0
Завершен
Анжи (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Анжи (мол)
Замена
Г. Гаджиев
️️️️
Ш. Мухаммад
Замена
В. Рыховский
️️️️
А. Каракин
Желтая карточка
Ю. Петраков
Замена
Д. Тихонов
️️️️
Р. Паштов
Замена
М. Славов
️️️️
Т. Тимонов
Замена
В. Пронкин
️️️️
В. Комисов
Замена
А. Орнат
️️️️
О. Валов
Замена
Г. Евстегнеев
️️️️
А. Жарков
Замена
Е. Пузин
️️️️
С. Панов
Желтая карточка
А. Жарков
Желтая карточка
А. Каракин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
88
Олег Валов
ЦП
81
Андрей Жарков
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Юрий Петраков
ПП
Анжи (мол)
16
Леонид Мусин
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
9
Шамиль Алимагомаев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
77
Александр Бортник
ЦЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
34
Григорий Евстегнеев
ЦП
92
Вадим Пронкин
ЦФ
79
Андрей Орнат
ЦФ
Анжи (мол)
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
22
Мирослав Славов
ЦФ
3-2-5
13
Панов
15
Каракин
5
Мьюшкович
5
Сергеев
69
Лобков
7
Логуа
77
Паштов
88
Валов
81
Жарков
17
Комисов
77
Петраков
3-2-3-1
16
Мусин
13
Иванов
15
Гусейнов
13
Тагирбеков
44
Курбанов
3
Абидинов
9
Алимагомаев
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
0
Тимонов
15
Каракин
19
Рыховский
19
Рыховский
15
Каракин
77
Паштов
97
Тихонов
97
Тихонов
77
Паштов
17
Комисов
92
Пронкин
92
Пронкин
17
Комисов
88
Валов
79
Орнат
79
Орнат
88
Валов
13
Панов
22
Пузин
22
Пузин
13
Панов
81
Жарков
34
Евстегнеев
34
Евстегнеев
81
Жарков
17
Мухаммад
98
Гаджиев
98
Гаджиев
17
Мухаммад
0
Тимонов
22
Славов
22
Славов
0
Тимонов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Анжи (мол)
77
Александр Бортник
ЦЗ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Остались в запасе
77
Александр Бортник
ЦЗ
Остались в запасе
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча Динамо (мол) - Анжи (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
Новости команд
Все
Динамо (мол)
Анжи (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+