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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Спартак М (мол)
Динамо (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 27 ноября 2010
Динамо (мол)
27.11.2010, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
0 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
22'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Спартак М (мол)
Замена
А. Филатов
️️️️
Н. Иванников
Желтая карточка
В. Рыховский
Желтая карточка
В. Пронкин
Замена
Д. Кутин
️️️️
И. Хомуха
Замена
В. Пронкин
️️️️
И. Соловьев
Замена
П. Сергеев
️️️️
В. Обухов
Замена
Д. Хлебосолов
️️️️
А. Ильин
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Козлов
Замена
В. Шпырев
️️️️
И. Логуа
Замена
В. Комисов
️️️️
Г. Евстегнеев
Замена
Е. Пузин
️️️️
С. Панов
Желтая карточка
Ю. Петраков
Желтая карточка
И. Логуа
ГОЛ! 0:1!
А. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
19
Владимир Рыховский
ЦП
34
Григорий Евстегнеев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
10
Константин Советкин
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
17
Виталий Комисов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
81
Андрей Жарков
ЦП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
92
Вадим Пронкин
ЦФ
79
Андрей Орнат
ЦФ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
34
Артем Филатов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
3-2-4-1
13
Панов
5
Мьюшкович
5
Евсеев
5
Сергеев
15
Каракин
7
Логуа
9
Соловьев
19
Рыховский
34
Евстегнеев
77
Петраков
26
Отставнов
3-1-5-1
12
Заболотный
44
Фадеев
22
Хомуха
15
Рябов
60
Зубарев
7
Козлов
10
Советкин
35
Ильин
7
Иванников
88
Киреев
13
Обухов
7
Логуа
20
Шпырев
20
Шпырев
7
Логуа
34
Евстегнеев
17
Комисов
17
Комисов
34
Евстегнеев
9
Соловьев
92
Пронкин
92
Пронкин
9
Соловьев
13
Панов
22
Пузин
22
Пузин
13
Панов
13
Обухов
20
Сергеев
20
Сергеев
13
Обухов
7
Иванников
34
Филатов
34
Филатов
7
Иванников
35
Ильин
46
Хлебосолов
46
Хлебосолов
35
Ильин
22
Хомуха
5
Кутин
5
Кутин
22
Хомуха
7
Козлов
89
Прудников
89
Прудников
7
Козлов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Спартак М (мол)
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
81
Андрей Жарков
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
8
Артемий Малеев
АП
42
Сергей Чернышук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
81
Андрей Жарков
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
42
Сергей Чернышук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Динамо (мол) - Спартак М (мол)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
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Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
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Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Помощники судьи:
Павел Шадыханов (Москва)
Стадион:
МСА Динамо
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