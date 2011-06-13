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    Александр Петров - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Николаевич
    Фамилия Петров
    Команда Калуга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 января 1992 (31 год)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит (мол) 21 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2011 1' -46' Академия Кубань (Краснодар) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    22.10.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    14.10.2011 1' -38' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:4 Динамо (мол) (Москва)
    01.10.2011 1' -87' Спартак М (мол) (Москва) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    23.09.2011 1' -80' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:2 Томь (мол) (Томск)
    14'
    17.09.2011 1' -74' Рубин (мол) (Казань) 0:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    25.06.2011 46' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    21.06.2011 1' -46' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:0 Академия Кубань (Краснодар)
    17.06.2011 68' -90' 1:4 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    13.06.2011 1' -85' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    09.06.2011 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    28.05.2011 1' -87' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Спартак М (мол) (Москва)
    11'
    20.05.2011 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    14.05.2011 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
    07.05.2011 1' -89' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    30.04.2011 60' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    23.04.2011 70' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    16.04.2011 1' -68' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    31'
    02.04.2011 59' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    20.03.2011 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    12.03.2011 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 0:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
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