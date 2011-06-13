Александр Петров - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Петров
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Петров
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|21
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2011
|1' -46'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|22.10.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|14.10.2011
|1' -38'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:4
|Динамо (мол) (Москва)
|01.10.2011
|1' -87'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|23.09.2011
|1' -80'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:2
|Томь (мол) (Томск)
|14'
|17.09.2011
|1' -74'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|25.06.2011
|46' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.06.2011
|1' -46'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|17.06.2011
|68' -90'
|1:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|13.06.2011
|1' -85'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|09.06.2011
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|28.05.2011
|1' -87'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|11'
|20.05.2011
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|14.05.2011
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|07.05.2011
|1' -89'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|30.04.2011
|60' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|23.04.2011
|70' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|16.04.2011
|1' -68'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|31'
|02.04.2011
|59' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|20.03.2011
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|12.03.2011
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)