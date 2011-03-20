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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Анжи (мол)
Зенит (мол) - Анжи (мол): обзор матча 20 марта 2011
Зенит (мол)
20.03.2011, воскресенье, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
1 : 0
Завершен
Анжи (мол)
38'
С. Мурихин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Анжи (мол)
Замена
Д. Расулов
️️️️
В. Кузьмичев
Желтая карточка
С. Петров
Замена
М. Гамидов
️️️️
Г. Илуридзе
Замена
А. Панфилов
️️️️
В. Сушкин
Замена
А. Прудников
️️️️
М. Мирзабеков
Желтая карточка
А. Манюков
Замена
С. Цыганов
️️️️
С. Мурихин
Замена
С. Петров
️️️️
Н. Бочаров
Желтая карточка
Н. Пеньяилильо
Желтая карточка
Д. Телегин
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
Ш. Мирзаев
Желтая карточка
В. Кузьмичев
Замена
А. Манюков
️️️️
И. Чеминава
ГОЛ! 1:0!
С. Мурихин
Желтая карточка
А. Джиоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
49
Михаил Помецко
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
2
Александр Манюков
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
4-4-2
1
Зайцев
3
Костин
5
Чеминава
88
Телегин
0
Пеньяилильо
33
Мурихин
17
Батов
28
Могилевец
34
Бочаров
10
Сушкин
10
Матяш
4-4-2
26
Джиоев
75
Ибрагимгаджиев
15
Гусейнов
4
Игонин
44
Курбанов
28
Кузьмичев
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
49
Помецко
21
Илуридзе
92
Мирзаев
5
Чеминава
2
Манюков
2
Манюков
5
Чеминава
33
Мурихин
9
Цыганов
9
Цыганов
33
Мурихин
10
Сушкин
93
Панфилов
93
Панфилов
10
Сушкин
34
Бочаров
98
Петров
98
Петров
34
Бочаров
92
Мирзаев
47
Джангишиев
47
Джангишиев
92
Мирзаев
21
Илуридзе
38
Гамидов
38
Гамидов
21
Илуридзе
28
Кузьмичев
24
Расулов
24
Расулов
28
Кузьмичев
17
Мирзабеков
89
Прудников
89
Прудников
17
Мирзабеков
Остались в запасе
Зенит (мол)
Анжи (мол)
77
Александр Петров
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
44
Юрий Удунян
ЛЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
77
Александр Петров
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
Остались в запасе
44
Юрий Удунян
ЛЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Зенит (мол) - Анжи (мол)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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