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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Зенит (мол)
Спартак М (мол) - Зенит (мол): обзор матча 01 октября 2011
Спартак М (мол)
01.10.2011, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
1 : 2
Завершен
Зенит (мол)
70'
В. Обухов
29'
С. Цыганов
77'
С. Цыганов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Зенит (мол)
+1
Замена
И. Еронин
️️️️
С. Мурихин
Замена
О. Вербицкас
️️️️
А. Петров
Замена
А. Патреляк
️️️️
В. Сушкин
ГОЛ! 1:2!
С. Цыганов
ГОЛ! 1:1!
В. Обухов
ГОЛ! 0:1!
С. Цыганов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
19
Филип Озобич
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
77
Александр Петров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
23
Алексей Каюков
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
90
Илья Еронин
ЦФ
78
Артем Патреляк
ЦФ
4-3-2-1
12
Заболотный
94
Степанов
3
Чежия
15
Пуцко
44
Фадеев
88
Киреев
8
Самсонов
8
Махмудов
19
Озобич
7
Каюмов
13
Обухов
4-1-3-2
1
Зайцев
43
Терентьев
3
Костин
88
Телегин
4
Васильев
44
Башкиров
77
Петров
17
Батов
33
Мурихин
10
Сушкин
9
Цыганов
33
Мурихин
90
Еронин
90
Еронин
33
Мурихин
10
Сушкин
78
Патреляк
78
Патреляк
10
Сушкин
77
Петров
22
Вербицкас
22
Вербицкас
77
Петров
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Зенит (мол)
10
Ильнур Альшин
ПВ
4
Константин Савичев
ПЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
91
Алексей Скорняков
ВР
60
Владимир Зубарев
ОП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
23
Алексей Каюков
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
10
Ильнур Альшин
ПВ
4
Константин Савичев
ПЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
91
Алексей Скорняков
ВР
60
Владимир Зубарев
ОП
7
Александр Козлов
ПП
Остались в запасе
23
Алексей Каюков
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Спартак М (мол) - Зенит (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Локомотив (мол)
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Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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