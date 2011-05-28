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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Зенит (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 28 мая 2011
Зенит (мол)
28.05.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
2 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
8'
С. Мурихин
55'
С. Матяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Замена
А. Каюков
️️️️
А. Петров
Желтая карточка
А. Васильев
Желтая карточка
Джано
Замена
А. Федчук
️️️️
Ф. Озобич
Замена
П. Шувалов
️️️️
С. Мурихин
Замена
А. Панфилов
️️️️
С. Матяш
Замена
Н. Бочаров
️️️️
Д. Терентьев
Замена
К. Савичев
️️️️
И. Киреев
ГОЛ! 2:0!
С. Матяш
Желтая карточка
А. Ходырев
Замена
М. Батов
️️️️
С. Петров
Замена
А. Васильев
️️️️
И. Чеминава
Замена
Н. Фадеев
️️️️
С. Брызгалов
Желтая карточка
А. Петров
11'
ГОЛ! 1:0!
С. Мурихин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Спартак М (мол)
31
Александр Беленов
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Артемий Малеев
АП
7
Джано
АП
19
Филип Озобич
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зенит (мол)
4
Андрей Васильев
ЛЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
3-2-2-2
1
Зайцев
3
Костин
88
Телегин
5
Чеминава
0
Пеньяилильо
43
Терентьев
33
Мурихин
77
Петров
10
Матяш
9
Цыганов
4-2-3-1
31
Беленов
22
Хомуха
21
Ходырев
92
Брызгалов
3
Чежия
7
Козлов
88
Киреев
19
Озобич
7
Каюмов
7
Джано
8
Малеев
43
Терентьев
34
Бочаров
34
Бочаров
43
Терентьев
10
Матяш
93
Панфилов
93
Панфилов
10
Матяш
33
Мурихин
60
Шувалов
60
Шувалов
33
Мурихин
77
Петров
23
Каюков
23
Каюков
77
Петров
5
Чеминава
4
Васильев
4
Васильев
5
Чеминава
98
Петров
17
Батов
17
Батов
98
Петров
88
Киреев
4
Савичев
4
Савичев
88
Киреев
92
Брызгалов
44
Фадеев
44
Фадеев
92
Брызгалов
19
Озобич
10
Федчук
10
Федчук
19
Озобич
Остались в запасе
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
Главный тренер
Анатолий Давыдов
42
Сергей Чернышук
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
Остались в запасе
42
Сергей Чернышук
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Зенит (мол) - Спартак М (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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