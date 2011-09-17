Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Зенит (мол)
Рубин (мол) - Зенит (мол): обзор матча 17 сентября 2011
Рубин (мол)
17.09.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
0 : 1
Завершен
Зенит (мол)
72'
А. Ионов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
В. Оразсахедов
+2
Желтая карточка
В. Сушкин
Замена
Г. Челебадзе
️️️️
П. Умарбаев
Замена
Н. Лобанов
️️️️
М. Горелишвили
Замена
О. Вербицкас
️️️️
А. Петров
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ионов
Замена
Е. Башкиров
️️️️
С. Цыганов
Замена
А. Аскаров
️️️️
А. Куклев
Замена
В. Сушкин
️️️️
С. Мурихин
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Касаев
Замена
А. Братчули
️️️️
А. Еременко
Замена
И. Еронин
️️️️
В. Сиротов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
24
Михаил Горелишвили
ОП
55
Артем Куклев
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
51
Автандил Братчули
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
64
Георгий Челебадзе
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
78
Артем Патреляк
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
90
Илья Еронин
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Арлаускис
7
Дойати
66
Жестоков
3
Джалилов
24
Горелишвили
11
Касаев
25
Ситдиков
20
Еременко
55
Куклев
10
Джалилов
19
Оразсахедов
2-5-2-1
1
Зайцев
43
Терентьев
4
Васильев
37
Сиротов
23
Каюков
17
Батов
5
Зинков
33
Мурихин
11
Ионов
77
Петров
9
Цыганов
11
Касаев
39
Умарбаев
39
Умарбаев
11
Касаев
24
Горелишвили
57
Лобанов
57
Лобанов
24
Горелишвили
20
Еременко
51
Братчули
51
Братчули
20
Еременко
55
Куклев
4
Аскаров
4
Аскаров
55
Куклев
Умарбаев
64
Челебадзе
64
Челебадзе
Умарбаев
37
Сиротов
90
Еронин
90
Еронин
37
Сиротов
9
Цыганов
44
Башкиров
44
Башкиров
9
Цыганов
77
Петров
22
Вербицкас
22
Вербицкас
77
Петров
33
Мурихин
10
Сушкин
10
Сушкин
33
Мурихин
Остались в запасе
Рубин (мол)
Зенит (мол)
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
78
Артем Патреляк
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Остались в запасе
78
Артем Патреляк
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Рубин (мол) - Зенит (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
Новости команд
Все
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+