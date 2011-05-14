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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Рубин (мол)
Зенит (мол) - Рубин (мол): обзор матча 14 мая 2011
Зенит (мол)
14.05.2011, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
2 : 1
Завершен
Рубин (мол)
65'
С. Матяш
88'
А. Панфилов
57'
А. Джалилов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Рубин (мол)
Замена
Н. Лобанов
️️️️
А. Гаппаров
Замена
А. Аскаров
️️️️
М. Уридия
Замена
К. Васильев
️️️️
М. Ситдиков
Замена
А. Манюков
️️️️
С. Цыганов
ГОЛ! 2:1!
А. Панфилов
Замена
М. Дойати
️️️️
А. Джалилов
ГОЛ! 1:1!
С. Матяш
Желтая карточка
М. Горелишвили
Желтая карточка
А. Джалилов
Замена
А. Панфилов
️️️️
Д. Терентьев
Желтая карточка
Н. Пеньяилильо
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Джалилов
Замена
А. Гаппаров
️️️️
А. Вшивцев
Замена
В. Чала
️️️️
А. Антонюк
Замена
П. Шувалов
️️️️
С. Мурихин
Замена
М. Батов
️️️️
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
55
Артем Куклев
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
2
Александр Манюков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
3-2-2-2
1
Зайцев
3
Костин
5
Чеминава
88
Телегин
0
Пеньяилильо
43
Терентьев
33
Мурихин
77
Петров
10
Матяш
9
Цыганов
3-1-3-1-2
1
Волкотруб
3
Джалилов
66
Жестоков
4
Кверквелия
24
Горелишвили
55
Куклев
25
Ситдиков
16
Антонюк
10
Джалилов
23
Вшивцев
25
Уридия
9
Цыганов
2
Манюков
2
Манюков
9
Цыганов
43
Терентьев
93
Панфилов
93
Панфилов
43
Терентьев
33
Мурихин
60
Шувалов
60
Шувалов
33
Мурихин
98
Петров
17
Батов
17
Батов
98
Петров
23
Вшивцев
15
Гаппаров
15
Гаппаров
23
Вшивцев
10
Джалилов
7
Дойати
7
Дойати
10
Джалилов
25
Уридия
4
Аскаров
4
Аскаров
25
Уридия
25
Ситдиков
25
Васильев
25
Васильев
25
Ситдиков
16
Антонюк
34
Чала
34
Чала
16
Антонюк
Гаппаров
57
Лобанов
57
Лобанов
Гаппаров
Остались в запасе
Зенит (мол)
Рубин (мол)
37
Владислав Сиротов
ПП
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
37
Владислав Сиротов
ПП
1
Павел Дронов
ВР
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Зенит (мол) - Рубин (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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