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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Зенит (мол)
Кубань (мол) - Зенит (мол): обзор матча 05 ноября 2011
Кубань (мол)
05.11.2011, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
1 : 0
Завершен
Зенит (мол)
16'
А. Секрет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
К. Халваши
Замена
А. Каглюк
️️️️
А. Калайджян
Желтая карточка
Д. Телегин
Замена
К. Халваши
️️️️
В. Рыжков
Замена
Е. Курдус
️️️️
Н. Жиляев
Желтая карточка
А. Геворкян
Замена
А. Патреляк
️️️️
В. Сушкин
Замена
А. Панфилов
️️️️
Н. Бочаров
Замена
Р. Слинько
️️️️
А. Секрет
Замена
А. Геворкян
️️️️
Ф. Кубик
Замена
А. Нестеренко
️️️️
Д. Цораев
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Петров
Замена
К. Костин
️️️️
И. Чеминава
Замена
Д. Телегин
️️️️
А. Манюков
Замена
М. Батов
️️️️
В. Сиротов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Секрет
16'
15'
Желтая карточка
А. Манюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
98
Александр Будаков
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
2
Александр Манюков
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
94
Александр Каглюк
ЦЗ
27
Александр Нестеренко
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
61
Артем Геворкян
ЦФ
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
78
Артем Патреляк
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-4-1-1
98
Будаков
7
Кубик
15
Князев
73
Ковальчук
9
Жиляев
5
Калайджян
28
Рыжков
6
Цораев
52
Лобкарев
19
Секрет
3-1-4-1-1
1
Зайцев
3
Костин
5
Чеминава
4
Васильев
44
Башкиров
37
Сиротов
77
Петров
34
Бочаров
2
Манюков
11
Ионов
10
Сушкин
6
Цораев
27
Нестеренко
27
Нестеренко
6
Цораев
7
Кубик
61
Геворкян
61
Геворкян
7
Кубик
19
Секрет
92
Слинько
92
Слинько
19
Секрет
9
Жиляев
73
Курдус
73
Курдус
9
Жиляев
28
Рыжков
5
Халваши
5
Халваши
28
Рыжков
5
Калайджян
94
Каглюк
94
Каглюк
5
Калайджян
10
Сушкин
78
Патреляк
78
Патреляк
10
Сушкин
34
Бочаров
93
Панфилов
93
Панфилов
34
Бочаров
5
Чеминава
17
Костин
17
Костин
5
Чеминава
2
Манюков
88
Телегин
88
Телегин
2
Манюков
37
Сиротов
17
Батов
17
Батов
37
Сиротов
77
Петров
20
Марков
20
Марков
77
Петров
Остались в запасе
Кубань (мол)
Зенит (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
Остались в запасе
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Кубань (мол) - Зенит (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
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11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
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