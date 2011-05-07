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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Зенит (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 07 мая 2011
Зенит (мол)
07.05.2011, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Желтая карточка
П. Шувалов
Замена
С. Гатагов
️️️️
М. Барсов
Замена
С. Цвейба
️️️️
В. Дьяков
Замена
А. Манюков
️️️️
А. Петров
Замена
А. Васюков
️️️️
Д. Полоз
Замена
А. Васильев
️️️️
С. Цыганов
Желтая карточка
Н. Дубчак
Замена
Р. Быков
️️️️
Н. Калинский
Замена
П. Шувалов
️️️️
С. Мурихин
Замена
А. Панфилов
️️️️
Д. Терентьев
Замена
Н. Дубчак
️️️️
Н. Лапин
Замена
А. Гомелько
️️️️
А. Фильцов
Замена
М. Батов
️️️️
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
24
Панайот Хартияди
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
2
Александр Манюков
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
88
Роман Быков
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
3-2-3-1
1
Зайцев
3
Костин
5
Чеминава
88
Телегин
0
Пеньяилильо
43
Терентьев
33
Мурихин
77
Петров
34
Бочаров
9
Цыганов
4-1-3-1-1
1
Фильцов
23
Зуйков
0
Дьяков
93
Бурнаш
11
Павлов
9
Лапин
24
Хартияди
8
Закускин
78
Калинский
7
Полоз
14
Барсов
33
Мурихин
60
Шувалов
60
Шувалов
33
Мурихин
43
Терентьев
93
Панфилов
93
Панфилов
43
Терентьев
77
Петров
2
Манюков
2
Манюков
77
Петров
9
Цыганов
4
Васильев
4
Васильев
9
Цыганов
98
Петров
17
Батов
17
Батов
98
Петров
9
Лапин
7
Дубчак
7
Дубчак
9
Лапин
78
Калинский
88
Быков
88
Быков
78
Калинский
7
Полоз
15
Васюков
15
Васюков
7
Полоз
1
Фильцов
12
Гомелько
12
Гомелько
1
Фильцов
14
Барсов
77
Гатагов
77
Гатагов
14
Барсов
0
Дьяков
14
Цвейба
14
Цвейба
0
Дьяков
Остались в запасе
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
23
Алексей Каюков
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
23
Алексей Каюков
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
Остались в запасе
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Зенит (мол) - Локомотив (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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