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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Зенит (мол)
Ростов (мол) - Зенит (мол): обзор матча 22 октября 2011
Ростов (мол)
22.10.2011, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
1 : 0
Завершен
Зенит (мол)
5'
М. Гурбанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Зенит (мол)
Замена
А. Арефьев
️️️️
Д. Блатняк
Замена
А. Кулишев
️️️️
М. Гурбанов
Желтая карточка
А. Котенев
Замена
А. Зотов
️️️️
В. Мироник
Замена
И. Еронин
️️️️
С. Цыганов
Замена
О. Вербицкас
️️️️
Н. Бочаров
Замена
С. Мурихин
️️️️
А. Патреляк
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Д. Кухарчук
Замена
А. Демченко
️️️️
А. Буссаиди
Замена
И. Живанович
️️️️
Д. Круглов
Желтая карточка
И. Губанов
17'
Желтая карточка
А. Зайцев
Желтая карточка
Д. Кухарчук
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Гурбанов
Пас отдал
А. Хагба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Сергей Цыганов
ЦФ
78
Артем Патреляк
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
44
Андрей Арефьев
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
4
Артем Дейнеко
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
23
Алексей Каюков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
90
Илья Еронин
ЦФ
3-2-2-1
30
Соловьев
66
Губанов
5
Котенев
37
Хагба
16
Круглов
20
Буссаиди
45
Кухарчук
19
Блатняк
70
Гурбанов
3-1-2-1-3
1
Зайцев
3
Костин
88
Телегин
4
Васильев
44
Башкиров
34
Бочаров
77
Петров
11
Ионов
10
Сушкин
78
Патреляк
9
Цыганов
20
Буссаиди
17
Демченко
17
Демченко
20
Буссаиди
5
Мироник
68
Зотов
68
Зотов
5
Мироник
70
Гурбанов
32
Кулишев
32
Кулишев
70
Гурбанов
19
Блатняк
44
Арефьев
44
Арефьев
19
Блатняк
16
Круглов
15
Живанович
15
Живанович
16
Круглов
45
Кухарчук
10
Кириченко
10
Кириченко
45
Кухарчук
9
Цыганов
90
Еронин
90
Еронин
9
Цыганов
78
Патреляк
33
Мурихин
33
Мурихин
78
Патреляк
34
Бочаров
22
Вербицкас
22
Вербицкас
34
Бочаров
Остались в запасе
Ростов (мол)
Зенит (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
23
Алексей Каюков
ЦП
4
Артем Дейнеко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
23
Алексей Каюков
ЦП
4
Артем Дейнеко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Ростов (мол) - Зенит (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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