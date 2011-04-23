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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
Зенит (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 23 апреля 2011
Зенит (мол)
23.04.2011, суббота, 00:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
1 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
79'
С. Матяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
С. Костин
Желтая карточка
Р. Касьянов
ГОЛ! 1:0!
С. Матяш
Желтая карточка
А. Панфилов
Желтая карточка
П. Шувалов
Замена
️️️️
М. Палиенко
Замена
М. Батов
️️️️
П. Могилевец
Замена
А. Петров
️️️️
Н. Бочаров
Замена
А. Панфилов
️️️️
С. Мурихин
Замена
️️️️
А. Попов
Замена
️️️️
О. Шалаев
Замена
️️️️
Д. Ковба
Замена
️️️️
А. Бобер
Замена
П. Шувалов
️️️️
Д. Терентьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Роман Касьянов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
8
Антон Бобер
ПП
39
Алексей Попов
ЦФ
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
77
Александр Петров
ЦП
2
Александр Манюков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
3-2-3-1
1
Зайцев
3
Костин
5
Чеминава
88
Телегин
0
Пеньяилильо
43
Терентьев
33
Мурихин
28
Могилевец
34
Бочаров
10
Матяш
3-1-4-1-1
30
Алексеев
3
Касьянов
25
Концедалов
13
Почивалин
18
Шалаев
8
Бобер
4
Елисеев
2
Ковба
44
Буданов
99
Палиенко
39
Попов
34
Бочаров
77
Петров
77
Петров
34
Бочаров
33
Мурихин
93
Панфилов
93
Панфилов
33
Мурихин
43
Терентьев
60
Шувалов
60
Шувалов
43
Терентьев
28
Могилевец
17
Батов
17
Батов
28
Могилевец
Остались в запасе
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
2
Александр Манюков
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
2
Александр Манюков
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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